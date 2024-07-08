Путин назвал цель создания национального центра "Россия"
Путин: наццентр "Россия" создается, чтобы демонстрировать то, что делает страна
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. России есть что показать и есть чем гордиться, важно это демонстрировать, для этого будет создан национальный центр "Россия" на площадке ЭКСПО, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Конечно, нужно создать условия для того, чтобы сам этот нерв того, что делает страна, чем страна живет, и того, чего она добивается, чтобы это было показано. Поэтому мы договорились, вы всё об этом сейчас сказали, национальный центр будем создавать на площадке ЭКСПО. Это решено", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума "Россия".
Он также поддержал идею создать филиалы этого центра во всех регионах страны. Такое предложение во время встречи озвучил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"Как вы предложили, будем делать это и в регионах Российской Федерации", - отметил Путин, обращаясь к главе Ставрополья.
Во время встречи президенту показали видеоролик с проектом будущего национального центра. Как отметил один из организаторов выставки, здание планируют сделать светлым и ярким, при отделке фасада будут использованы мотивы вологодского кружева.
Президент ранее распорядился создать в Москве национальный центр "Россия" для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, сохранения наследия международной выставки-форума "Россия". Соответствующий указ президента 1 июля был опубликован на портале официальной и правовой информации.