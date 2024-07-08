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России есть что защищать и чем гордиться, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
14:57 08.07.2024 (обновлено: 15:43 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/putin-1958242456.html
России есть что защищать и чем гордиться, заявил Путин
России есть что защищать и чем гордиться, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2024
России есть что защищать и чем гордиться, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ есть что защищать, важно показать это всем доброжелателям России, которых в мире большинство. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:57
2024-07-08T15:43
выставка-форум "россия"
россия
владимир путин
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ есть что защищать, важно показать это всем доброжелателям России, которых в мире большинство."Нам есть что защищать, и вот это очень важно - самим чувствовать это и показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям, а это большинство в мире, показать, чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума "Россия".
https://ria.ru/20240708/putin-1958245934.html
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"Нам есть что защищать". Путин встретился с участниками выставки "Россия"
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ есть что защищать, важно показать это всем доброжелателям России, которых в мире большинство. "Нам есть что защищать, и вот это очень важно - самим чувствовать это и показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям, а это большинство в мире, показать, чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума "Россия".
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россия, владимир путин, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Владимир Путин, Выставка-форум "Россия"
России есть что защищать и чем гордиться, заявил Путин

Путин: России есть что защищать и чем гордиться, важно это показывать

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ есть что защищать, важно показать это всем доброжелателям России, которых в мире большинство.
"Нам есть что защищать, и вот это очень важно - самим чувствовать это и показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям, а это большинство в мире, показать, чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума "Россия".
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