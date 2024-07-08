https://ria.ru/20240708/putin-1958242456.html

России есть что защищать и чем гордиться, заявил Путин

России есть что защищать и чем гордиться, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2024

России есть что защищать и чем гордиться, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ есть что защищать, важно показать это всем доброжелателям России, которых в мире большинство. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:57

2024-07-08T14:57

2024-07-08T15:43

выставка-форум "россия"

россия

владимир путин

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ есть что защищать, важно показать это всем доброжелателям России, которых в мире большинство."Нам есть что защищать, и вот это очень важно - самим чувствовать это и показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям, а это большинство в мире, показать, чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума "Россия".

https://ria.ru/20240708/putin-1958245934.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нам есть что защищать". Путин встретился с участниками выставки "Россия" Президент России Владимир Путин заявил, что РФ есть что защищать, важно показать это всем доброжелателям России, которых в мире большинство. "Нам есть что защищать, и вот это очень важно - самим чувствовать это и показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям, а это большинство в мире, показать, чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума "Россия". 2024-07-08T14:57 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, выставка-форум "россия"