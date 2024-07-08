Путин встретился с организаторами выставки "Россия" на ВДНХ

Путин встретился с организаторами и экспонентами выставки "Россия" на ВДНХ
Грандиозное шоу стало великолепным итогом выставки-фестиваля, длившейся более полугода.
Грандиозное шоу стало великолепным итогом выставки-фестиваля, длившейся более полугода.
На торжественном концерте выступили артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители.
На торжественном концерте выступили артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители.
Как отметили ведущие церемонии, выставка "Россия" вобрала в себя все самое лучшее.
Как отметили ведущие церемонии, выставка "Россия" вобрала в себя все самое лучшее.
Еще за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии.
Еще за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии.
Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ, и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.
Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ, и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.
Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".
Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".
Публика громко приветствовала одного из хедлайнеров закрытия — певца Shaman.
Публика громко приветствовала одного из хедлайнеров закрытия — певца Shaman.
Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях.
Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях.
Овациями встретили и народного артиста России Григория Лепса.
Овациями встретили и народного артиста России Григория Лепса.
Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп-группа Otyken и другие.
Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп-группа Otyken и другие.
Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню "Аллилуйя любви" из рок-оперы "Юнона и Авось". Под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец.
Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню "Аллилуйя любви" из рок-оперы "Юнона и Авось". Под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец.
Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист России Олег Газманов.
Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист России Олег Газманов.
Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".
Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".
В четверг организаторы сообщили, что выставку посетили уже 18 миллионов человек.
В четверг организаторы сообщили, что выставку посетили уже 18 миллионов человек.
Председатель оргкомитета выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко рассказал, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.
Председатель оргкомитета выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко рассказал, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.
По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, при ее разработке создатели вдохновлялись опытом ПМЭФ.
По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, при ее разработке создатели вдохновлялись опытом ПМЭФ.
Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года, в День народного единства.
Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года, в День народного единства.
Посетители смогли увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Посетители смогли увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
По решению президента Владимира Путина будет создан национальный центр для сохранения наследия выставки.
По решению президента Владимира Путина будет создан национальный центр для сохранения наследия выставки.
Новый формат выставки откроется в "Экспоцентре".
Новый формат выставки откроется в "Экспоцентре".
Грандиозное шоу стало великолепным итогом выставки-фестиваля, длившейся более полугода.
На торжественном концерте выступили артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители.
Как отметили ведущие церемонии, выставка "Россия" вобрала в себя все самое лучшее.
Еще за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии.
Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ, и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.
Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".
Публика громко приветствовала одного из хедлайнеров закрытия — певца Shaman.
Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях.
Овациями встретили и народного артиста России Григория Лепса.
Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп-группа Otyken и другие.
Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню "Аллилуйя любви" из рок-оперы "Юнона и Авось". Под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец.
Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист России Олег Газманов.
Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".
В четверг организаторы сообщили, что выставку посетили уже 18 миллионов человек.
Председатель оргкомитета выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко рассказал, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.
По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, при ее разработке создатели вдохновлялись опытом ПМЭФ.
Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года, в День народного единства.
Посетители смогли увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
По решению президента Владимира Путина будет создан национальный центр для сохранения наследия выставки.
Новый формат выставки откроется в "Экспоцентре".