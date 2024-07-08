https://ria.ru/20240708/putin-1958235783.html

Путин встретился с организаторами выставки "Россия" на ВДНХ

Путин встретился с организаторами выставки "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 08.07.2024

Путин встретился с организаторами выставки "Россия" на ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передаёт... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:43

2024-07-08T14:43

2024-07-08T14:43

выставка-форум "россия"

ставропольский край

рязанская область

москва

владимир путин

владимир владимиров

павел малков

выставка-форум "россия" — радио sputnik

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передаёт корреспондент РИА Новости. Среди участников встречи - генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений" Россия" Наталья Виртузова, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Рязанской области Павел Малков, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Константин Михайлик и другие. Путин в понедельник в пятый раз приехал на выставку-форум "Россия", которая сегодня вечером официально завершит свою работу. Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября прошлого года и должна была завершиться в апреле, однако в январе Путин предложил продлить её на летний период. Первого июля глава государства подписал распоряжение о создании в Москве национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки-форума. В течение всего времени проведения выставки для гостей были организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1928921367.html

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Дарья Буймова

ставропольский край, рязанская область, москва, владимир путин, владимир владимиров, павел малков, выставка-форум "россия" — радио sputnik