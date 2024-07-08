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Путин встретился с организаторами выставки "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 08.07.2024
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Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Выставка-форум "Россия"
 
14:43 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/putin-1958235783.html
Путин встретился с организаторами выставки "Россия" на ВДНХ
Путин встретился с организаторами выставки "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 08.07.2024
Путин встретился с организаторами выставки "Россия" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передаёт... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:43
2024-07-08T14:43
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передаёт корреспондент РИА Новости. Среди участников встречи - генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений" Россия" Наталья Виртузова, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Рязанской области Павел Малков, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Константин Михайлик и другие. Путин в понедельник в пятый раз приехал на выставку-форум "Россия", которая сегодня вечером официально завершит свою работу. Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября прошлого года и должна была завершиться в апреле, однако в январе Путин предложил продлить её на летний период. Первого июля глава государства подписал распоряжение о создании в Москве национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки-форума. В течение всего времени проведения выставки для гостей были организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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ставропольский край, рязанская область, москва, владимир путин, владимир владимиров, павел малков, выставка-форум "россия" — радио sputnik
Выставка-форум "Россия", Ставропольский край, Рязанская область, Москва, Владимир Путин, Владимир Владимиров, Павел Малков, Выставка-форум "Россия" — радио Sputnik
Путин встретился с организаторами выставки "Россия" на ВДНХ

Путин встретился с организаторами и экспонентами выставки "Россия" на ВДНХ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия"
Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передаёт корреспондент РИА Новости.
Среди участников встречи - генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений" Россия" Наталья Виртузова, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Рязанской области Павел Малков, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Константин Михайлик и другие.
Грандиозный концерт в честь завершения выставки-фестиваля "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Грандиозное шоу стало великолепным итогом выставки-фестиваля, длившейся более полугода.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Грандиозное шоу стало великолепным итогом выставки-фестиваля, длившейся более полугода.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На торжественном концерте выступили артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

На торжественном концерте выступили артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Как отметили ведущие церемонии, выставка "Россия" вобрала в себя все самое лучшее.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Как отметили ведущие церемонии, выставка "Россия" вобрала в себя все самое лучшее.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Еще за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Еще за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ, и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки, сцена перед павильоном № 1

Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ, и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки, сцена перед павильоном №1

Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Публика громко приветствовала одного из хедлайнеров закрытия — певца Shaman.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Публика громко приветствовала одного из хедлайнеров закрытия — певца Shaman.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Овациями встретили и народного артиста России Григория Лепса.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Овациями встретили и народного артиста России Григория Лепса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп-группа Otyken и другие.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп-группа Otyken и другие.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню "Аллилуйя любви" из рок-оперы "Юнона и Авось". Под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню "Аллилуйя любви" из рок-оперы "Юнона и Авось". Под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист России Олег Газманов.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки, сцена перед павильоном No1

Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист России Олег Газманов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В четверг организаторы сообщили, что выставку посетили уже 18 миллионов человек.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

В четверг организаторы сообщили, что выставку посетили уже 18 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Председатель оргкомитета выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко рассказал, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Председатель оргкомитета выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко рассказал, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, при ее разработке создатели вдохновлялись опытом ПМЭФ.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, при ее разработке создатели вдохновлялись опытом ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости

Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года, в День народного единства.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года, в День народного единства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
17 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Посетители смогли увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По решению президента Владимира Путина будет создан национальный центр для сохранения наследия выставки.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

По решению президента Владимира Путина будет создан национальный центр для сохранения наследия выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Новый формат выставки откроется в "Экспоцентре".

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Новый формат выставки откроется в "Экспоцентре".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
20 из 20

Грандиозное шоу стало великолепным итогом выставки-фестиваля, длившейся более полугода.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 20

На торжественном концерте выступили артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 20

Как отметили ведущие церемонии, выставка "Россия" вобрала в себя все самое лучшее.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 20

Еще за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 20

Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ, и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 20

Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 20

Публика громко приветствовала одного из хедлайнеров закрытия — певца Shaman.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 20

Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

Овациями встретили и народного артиста России Григория Лепса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп-группа Otyken и другие.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню "Аллилуйя любви" из рок-оперы "Юнона и Авось". Под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20

Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист России Олег Газманов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 20

Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20

В четверг организаторы сообщили, что выставку посетили уже 18 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20

Председатель оргкомитета выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко рассказал, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20

По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, при ее разработке создатели вдохновлялись опытом ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20

Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года, в День народного единства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
17 из 20

Посетители смогли увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20

По решению президента Владимира Путина будет создан национальный центр для сохранения наследия выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 20

Новый формат выставки откроется в "Экспоцентре".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
20 из 20
Путин в понедельник в пятый раз приехал на выставку-форум "Россия", которая сегодня вечером официально завершит свою работу.
Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября прошлого года и должна была завершиться в апреле, однако в январе Путин предложил продлить её на летний период. Первого июля глава государства подписал распоряжение о создании в Москве национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки-форума.
В течение всего времени проведения выставки для гостей были организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Концертная программа Мелодии транспорта - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Концерты, круизы, легенды спорта: чем продолжает удивлять выставка "Россия"
22 февраля, 12:02
 
Выставка-форум "Россия"Ставропольский крайРязанская областьМоскваВладимир ПутинВладимир ВладимировПавел МалковВыставка-форум "Россия" — радио Sputnik
 
 
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