https://ria.ru/20240708/putin-1958232633.html

Путин в пятый раз посетил выставку "Россия" на ВДНХ

Путин в пятый раз посетил выставку "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 08.07.2024

Путин в пятый раз посетил выставку "Россия" на ВДНХ

Владимир Путин в пятый раз приехал на Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, которая сегодня вечером официально завершит работу, сообщил корреспондент... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:32

2024-07-08T14:32

2024-07-08T15:46

россия

москва

владимир путин

дмитрий песков

единая россия

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Путин в пятый раз приехал на Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, которая сегодня вечером официально завершит работу, сообщил корреспондент РИА Новости. Президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов.Среди участников встречи — гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртузова, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Рязанской области Павел Малков, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Константин Михайлик и другие."Никогда не будет такого аналога в мире по продолжительности, по содержанию, по событийности: 18,5 миллиона человек уже посетили эту выставку", — сказала Виртуозова.По ее словам, 99% посетителей, которые выходили с выставки, испытывают чувство гордости за страну.Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, позднее Путин планирует пообщаться с финалистами конкурса "Это у нас семейное". Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября прошлого года и должна была завершиться в апреле, но глава государства предложил продлить ее работу. Первого июля Путин подписал распоряжение о создании национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки. В течение всего времени проведения для гостей проходили культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Первый раз Путин посетил Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ 4 декабря 2023 года. Глава государства также приезжал на съезд "Единой России", который проходил 17 декабря на площадке выставки. В третий раз президент посещал ВДНХ 23 января для участия во Всероссийском семейном форуме. В четвертый раз Путин приезжал на выставку 1 февраля на церемонию закрытия II съезда Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

https://ria.ru/20240708/vystavka-1958233300.html

https://ria.ru/20240706/rossija-1957864232.html

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"Нам есть что защищать". Путин встретился с участниками выставки "Россия" Президент России Владимир Путин заявил, что РФ есть что защищать, важно показать это всем доброжелателям России, которых в мире большинство. "Нам есть что защищать, и вот это очень важно - самим чувствовать это и показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям, а это большинство в мире, показать, чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума "Россия". 2024-07-08T14:32 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, единая россия