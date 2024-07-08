https://ria.ru/20240708/putin-1958198478.html

Путин встретится с финалистами конкурса "Это у нас семейное"

Путин встретится с финалистами конкурса "Это у нас семейное" - РИА Новости, 08.07.2024

Путин встретится с финалистами конкурса "Это у нас семейное"

Президент РФ Владимир Путин в понедельник пообщается с финалистами конкурса "Это у нас семейное", сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:35

2024-07-08T12:35

2024-07-08T12:36

общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник пообщается с финалистами конкурса "Это у нас семейное", сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что президент весьма активно начинает рабочую неделю. "Сегодня президент пообщается с семьями, которые вышли в финал всероссийского конкурса "Это у нас семейное". Конкурс, который организован на базе платформы "Россия – страна возможностей" и в рамках Года семьи, в рамках в целом нашего приоритета в виде семьи, что для нашей страны жизненно важно с учетом наших демографических проблем. Это достаточно важное будет общение, семьи будут говорить об актуальных вопросах, проблемах, достижениях. Ожидаем достаточно интересное общение", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240708/putin-1958188374.html

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общество, россия, дмитрий песков, владимир путин