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Путин встретится с финалистами конкурса "Это у нас семейное" - РИА Новости, 08.07.2024
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12:35 08.07.2024 (обновлено: 12:36 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/putin-1958198478.html
Путин встретится с финалистами конкурса "Это у нас семейное"
Путин встретится с финалистами конкурса "Это у нас семейное" - РИА Новости, 08.07.2024
Путин встретится с финалистами конкурса "Это у нас семейное"
Президент РФ Владимир Путин в понедельник пообщается с финалистами конкурса "Это у нас семейное", сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:35
2024-07-08T12:36
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник пообщается с финалистами конкурса "Это у нас семейное", сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что президент весьма активно начинает рабочую неделю. "Сегодня президент пообщается с семьями, которые вышли в финал всероссийского конкурса "Это у нас семейное". Конкурс, который организован на базе платформы "Россия – страна возможностей" и в рамках Года семьи, в рамках в целом нашего приоритета в виде семьи, что для нашей страны жизненно важно с учетом наших демографических проблем. Это достаточно важное будет общение, семьи будут говорить об актуальных вопросах, проблемах, достижениях. Ожидаем достаточно интересное общение", - сказал Песков.
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общество, россия, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с финалистами конкурса "Это у нас семейное"

Путин в понедельник пообщается с финалистами конкурса "Это у нас семейное"

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Иван Секретарев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник пообщается с финалистами конкурса "Это у нас семейное", сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент весьма активно начинает рабочую неделю.
"Сегодня президент пообщается с семьями, которые вышли в финал всероссийского конкурса "Это у нас семейное". Конкурс, который организован на базе платформы "Россия – страна возможностей" и в рамках Года семьи, в рамках в целом нашего приоритета в виде семьи, что для нашей страны жизненно важно с учетом наших демографических проблем. Это достаточно важное будет общение, семьи будут говорить об актуальных вопросах, проблемах, достижениях. Ожидаем достаточно интересное общение", - сказал Песков.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
У Путина и Моди будет возможность неформально пообщаться, заявил Песков
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