https://ria.ru/20240708/putin-1958188374.html

У Путина и Моди будет возможность неформально пообщаться, заявил Песков

У Путина и Моди будет возможность неформально пообщаться, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2024

У Путина и Моди будет возможность неформально пообщаться, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, вечером они пообщаются неформально один на один, сообщил... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:05

2024-07-08T12:05

2024-07-08T12:06

политика

индия

россия

нарендра моди

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, вечером они пообщаются неформально один на один, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Запланированы также у президента уже вечером международные контакты, сегодня, вы знаете, приезжает с официальным визитом в Российскую Федерацию премьер-министр Индии, господин Моди. И сегодня начнется неформальная часть этого визита, сегодня вечером будет неформальное общение двух лидеров, они будут иметь возможность пообщаться со свободной повесткой дня, один на один ", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240708/putin-1958188223.html

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политика, индия, россия, нарендра моди, дмитрий песков, владимир путин