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У Путина и Моди будет возможность неформально пообщаться, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2024
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12:05 08.07.2024 (обновлено: 12:06 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/putin-1958188374.html
У Путина и Моди будет возможность неформально пообщаться, заявил Песков
У Путина и Моди будет возможность неформально пообщаться, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2024
У Путина и Моди будет возможность неформально пообщаться, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, вечером они пообщаются неформально один на один, сообщил... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:05
2024-07-08T12:06
политика
индия
россия
нарендра моди
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, вечером они пообщаются неформально один на один, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Запланированы также у президента уже вечером международные контакты, сегодня, вы знаете, приезжает с официальным визитом в Российскую Федерацию премьер-министр Индии, господин Моди. И сегодня начнется неформальная часть этого визита, сегодня вечером будет неформальное общение двух лидеров, они будут иметь возможность пообщаться со свободной повесткой дня, один на один ", - сказал Песков.
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политика, индия, россия, нарендра моди, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Индия, Россия, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, Владимир Путин
У Путина и Моди будет возможность неформально пообщаться, заявил Песков

Песков: у Путина и Моди будет возможность неформально пообщаться один на один

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, вечером они пообщаются неформально один на один, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Запланированы также у президента уже вечером международные контакты, сегодня, вы знаете, приезжает с официальным визитом в Российскую Федерацию премьер-министр Индии, господин Моди. И сегодня начнется неформальная часть этого визита, сегодня вечером будет неформальное общение двух лидеров, они будут иметь возможность пообщаться со свободной повесткой дня, один на один ", - сказал Песков.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор
12:04
 
ПолитикаИндияРоссияНарендра МодиДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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