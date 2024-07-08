https://ria.ru/20240708/putin-1958188374.html
У Путина и Моди будет возможность неформально пообщаться, заявил Песков
У Путина и Моди будет возможность неформально пообщаться, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2024
У Путина и Моди будет возможность неформально пообщаться, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, вечером они пообщаются неформально один на один, сообщил... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:05
2024-07-08T12:05
2024-07-08T12:06
политика
индия
россия
нарендра моди
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891937081_0:167:3066:1892_1920x0_80_0_0_fff21a5688b9b124b1368b2cd94fa3b6.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, вечером они пообщаются неформально один на один, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Запланированы также у президента уже вечером международные контакты, сегодня, вы знаете, приезжает с официальным визитом в Российскую Федерацию премьер-министр Индии, господин Моди. И сегодня начнется неформальная часть этого визита, сегодня вечером будет неформальное общение двух лидеров, они будут иметь возможность пообщаться со свободной повесткой дня, один на один ", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240708/putin-1958188223.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891937081_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_d690cce01678e231f39f365069ba0967.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, индия, россия, нарендра моди, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Индия, Россия, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, Владимир Путин
У Путина и Моди будет возможность неформально пообщаться, заявил Песков
Песков: у Путина и Моди будет возможность неформально пообщаться один на один