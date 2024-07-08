https://ria.ru/20240708/putin-1958188223.html

Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор

Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 08.07.2024

Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:04

2024-07-08T12:04

2024-07-08T12:06

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Сегодня будет международный телефонный разговор, о котором мы вам сразу же после его завершения сообщим", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240708/putin-1958188374.html

россия

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россия, дмитрий песков, владимир путин