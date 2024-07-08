https://ria.ru/20240708/putin-1958188223.html
Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор
Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 08.07.2024
Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:04
2024-07-08T12:04
2024-07-08T12:06
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Сегодня будет международный телефонный разговор, о котором мы вам сразу же после его завершения сообщим", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240708/putin-1958188374.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор
Песков: у Путина в понедельник запланирован международный телефонный разговор