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В КБР начали проверку после гибели альпиниста от удара молнии - РИА Новости, 08.07.2024
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21:03 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/proverka-1958364858.html
В КБР начали проверку после гибели альпиниста от удара молнии
В КБР начали проверку после гибели альпиниста от удара молнии - РИА Новости, 08.07.2024
В КБР начали проверку после гибели альпиниста от удара молнии
Следователи организовали проверку после гибели альпиниста из Тольятти от удара молнии в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило следственное... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:03
2024-07-08T21:03
тольятти
черекский район
россия
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НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели альпиниста из Тольятти от удара молнии в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону. Ранее сообщалось, что во время восхождения на гору Дыхтау в Черекском районе на высоте 5100 метров от удара молнии погиб альпинист 1973 года рождения из Тольятти. Его напарник спустился до 4700 метров в базовый лагерь, но не смог продолжить спуск из-за отсутствия снаряжения. В воскресенье вертолет забросил две группы спасателей на высоту 2700 и 3800 метров, они не смогли добраться до альпинистов из-за плохой погоды. Утром в понедельник спасатели с помощью вертолета эвакуировали оставшегося в живых альпиниста, медпомощь ему не потребовалась. Тело погибшего спустить пока не удалось из-за непогоды в горах. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на горе Дыхтау", - говорится в сообщении. По данным ведомства, альпинисты отправились на восхождение, проигнорировав неблагоприятные погодные условия. "Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240211/alpinisty-1926636974.html
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тольятти, черекский район, россия
Тольятти, Черекский район, Россия
В КБР начали проверку после гибели альпиниста от удара молнии

СК проводит проверку после гибели альпиниста от удара молнии в горах КБР

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк Черекское ущелье в Кабардино-Балкарии
 Черекское ущелье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Черекское ущелье в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели альпиниста из Тольятти от удара молнии в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
Ранее сообщалось, что во время восхождения на гору Дыхтау в Черекском районе на высоте 5100 метров от удара молнии погиб альпинист 1973 года рождения из Тольятти. Его напарник спустился до 4700 метров в базовый лагерь, но не смог продолжить спуск из-за отсутствия снаряжения. В воскресенье вертолет забросил две группы спасателей на высоту 2700 и 3800 метров, они не смогли добраться до альпинистов из-за плохой погоды. Утром в понедельник спасатели с помощью вертолета эвакуировали оставшегося в живых альпиниста, медпомощь ему не потребовалась. Тело погибшего спустить пока не удалось из-за непогоды в горах.
Спасатели отправляются на помощь туристам в горах Кабардино-Балкарии. 11 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Спасатели помогли спуститься альпинистам на Эльбрусе
11 февраля, 00:41
«
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на горе Дыхтау", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, альпинисты отправились на восхождение, проигнорировав неблагоприятные погодные условия.
«
"Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В КБР эвакуировали напарника альпиниста, погибшего от удара молнии
Вчера, 11:00
 
ТольяттиЧерекский районРоссия
 
 
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