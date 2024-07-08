https://ria.ru/20240708/proverka-1958364858.html

В КБР начали проверку после гибели альпиниста от удара молнии

В КБР начали проверку после гибели альпиниста от удара молнии - РИА Новости, 08.07.2024

В КБР начали проверку после гибели альпиниста от удара молнии

Следователи организовали проверку после гибели альпиниста из Тольятти от удара молнии в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило следственное... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T21:03

2024-07-08T21:03

2024-07-08T21:03

тольятти

черекский район

россия

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НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели альпиниста из Тольятти от удара молнии в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону. Ранее сообщалось, что во время восхождения на гору Дыхтау в Черекском районе на высоте 5100 метров от удара молнии погиб альпинист 1973 года рождения из Тольятти. Его напарник спустился до 4700 метров в базовый лагерь, но не смог продолжить спуск из-за отсутствия снаряжения. В воскресенье вертолет забросил две группы спасателей на высоту 2700 и 3800 метров, они не смогли добраться до альпинистов из-за плохой погоды. Утром в понедельник спасатели с помощью вертолета эвакуировали оставшегося в живых альпиниста, медпомощь ему не потребовалась. Тело погибшего спустить пока не удалось из-за непогоды в горах. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на горе Дыхтау", - говорится в сообщении. По данным ведомства, альпинисты отправились на восхождение, проигнорировав неблагоприятные погодные условия. "Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240211/alpinisty-1926636974.html

https://ria.ru/20240708/alpinist-1958171269.html

тольятти

черекский район

россия

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тольятти, черекский район, россия