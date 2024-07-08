https://ria.ru/20240708/programma-1958350468.html

Москва поддержит программу развития "Время Героев", заявил Собянин

Москва поддержит программу развития "Время Героев", заявил Собянин - РИА Новости, 08.07.2024

Москва поддержит программу развития "Время Героев", заявил Собянин

Москва окажет поддержку программе развития для участников специальной военной операции "Время Героев", отмечается в Telegram-канале мэра столицы Сергея... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:58

2024-07-08T19:58

2024-07-08T19:58

общество

москва

россия

сергей собянин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москва окажет поддержку программе развития для участников специальной военной операции "Время Героев", отмечается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина. "Сегодня встретился с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Евгением Первышовым. Обсудили программу развития для участников СВО "Время Героев", которая реализуется по поручению президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж", - написал он. Собянин подчеркнул, что поделился с Первышовым опытом управления большим городом, а также рассказал о главных отраслевых проектах Москвы, задачах и ближайших планах. "Желаю Евгению удачи в последующем обучении и реализации всех планов на благо нашей страны. Со своей стороны окажем всю необходимую поддержку и участие", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240708/putin-1958280051.html

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общество, москва, россия, сергей собянин