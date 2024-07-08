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Москва поддержит программу развития "Время Героев", заявил Собянин - РИА Новости, 08.07.2024
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19:58 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/programma-1958350468.html
Москва поддержит программу развития "Время Героев", заявил Собянин
Москва поддержит программу развития "Время Героев", заявил Собянин - РИА Новости, 08.07.2024
Москва поддержит программу развития "Время Героев", заявил Собянин
Москва окажет поддержку программе развития для участников специальной военной операции "Время Героев", отмечается в Telegram-канале мэра столицы Сергея... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:58
2024-07-08T19:58
общество
москва
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москва окажет поддержку программе развития для участников специальной военной операции "Время Героев", отмечается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина. "Сегодня встретился с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Евгением Первышовым. Обсудили программу развития для участников СВО "Время Героев", которая реализуется по поручению президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж", - написал он. Собянин подчеркнул, что поделился с Первышовым опытом управления большим городом, а также рассказал о главных отраслевых проектах Москвы, задачах и ближайших планах. "Желаю Евгению удачи в последующем обучении и реализации всех планов на благо нашей страны. Со своей стороны окажем всю необходимую поддержку и участие", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240708/putin-1958280051.html
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общество, москва, россия, сергей собянин
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин
Москва поддержит программу развития "Время Героев", заявил Собянин

Собянин: Москва поддержит программу развития для участников СВО "Время Героев"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москва окажет поддержку программе развития для участников специальной военной операции "Время Героев", отмечается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.
«
"Сегодня встретился с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Евгением Первышовым. Обсудили программу развития для участников СВО "Время Героев", которая реализуется по поручению президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж", - написал он.
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Вся страна гордится участниками СВО, заявил Путин
Вчера, 16:29
Собянин подчеркнул, что поделился с Первышовым опытом управления большим городом, а также рассказал о главных отраслевых проектах Москвы, задачах и ближайших планах.
«
"Желаю Евгению удачи в последующем обучении и реализации всех планов на благо нашей страны. Со своей стороны окажем всю необходимую поддержку и участие", - подчеркнул он.
Кадровая программа для участников спецоперации Время героев
В программе "Время героев" примут участие 83 участника СВО
16 мая, 16:38
 
ОбществоМоскваРоссияСергей Собянин
 
 
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