В Польше заявили о присоединении к проекту космической разведки НАТО
В Польше заявили о присоединении к новому проекту космической разведки НАТО
Флаг Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Глава министерства национальной обороны Польши в ходе саммита НАТО подпишет важное соглашение по новому проекту космической разведки (Alliance Persistent Surveillance from Space, APSS), сообщает оборонное ведомство Польши.
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"В ходе саммита НАТО в Вашингтоне вице-премьер, глава министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подпишет соглашение о присоединении Польши к проекту космической разведки", - говорится в сообщении.
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Это соглашение позволит польским вооруженным силам иметь доступ к данным других участников альянса. Целью проекта является улучшение ситуационной осведомленности в институтах НАТО и среди участников альянса. Проект был инициирован в 2023 году 16 государствами-членами, а затем странами-партнерами – Финляндией и Швецией (которые на данный момент уже являются полноценными членами НАТО).
Как подчеркивает министерство обороны Польши, основными темами на саммите, которые будут обсуждаться союзниками, будут увеличение потенциала сдерживания и обороны, развитие противовоздушной и противоракетной обороны союзников, увеличение расходов на оборону, "а также постоянная и обширная финансовая поддержка Украины, справедливо разделенная между всеми членами североатлантического союза".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.