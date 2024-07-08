https://ria.ru/20240708/proekt-1958368733.html

В Польше заявили о присоединении к проекту космической разведки НАТО

В Польше заявили о присоединении к проекту космической разведки НАТО - РИА Новости, 08.07.2024

В Польше заявили о присоединении к проекту космической разведки НАТО

Глава министерства национальной обороны Польши в ходе саммита НАТО подпишет важное соглашение по новому проекту космической разведки (Alliance Persistent... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T21:22

2024-07-08T21:22

2024-07-08T21:22

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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Глава министерства национальной обороны Польши в ходе саммита НАТО подпишет важное соглашение по новому проекту космической разведки (Alliance Persistent Surveillance from Space, APSS), сообщает оборонное ведомство Польши. "В ходе саммита НАТО в Вашингтоне вице-премьер, глава министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подпишет соглашение о присоединении Польши к проекту космической разведки", - говорится в сообщении. Это соглашение позволит польским вооруженным силам иметь доступ к данным других участников альянса. Целью проекта является улучшение ситуационной осведомленности в институтах НАТО и среди участников альянса. Проект был инициирован в 2023 году 16 государствами-членами, а затем странами-партнерами – Финляндией и Швецией (которые на данный момент уже являются полноценными членами НАТО). Как подчеркивает министерство обороны Польши, основными темами на саммите, которые будут обсуждаться союзниками, будут увеличение потенциала сдерживания и обороны, развитие противовоздушной и противоракетной обороны союзников, увеличение расходов на оборону, "а также постоянная и обширная финансовая поддержка Украины, справедливо разделенная между всеми членами североатлантического союза". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240206/voyna-1925736545.html

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в мире, польша, украина, россия, сергей лавров, нато