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В Польше заявили о присоединении к проекту космической разведки НАТО - РИА Новости, 08.07.2024
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21:22 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/proekt-1958368733.html
В Польше заявили о присоединении к проекту космической разведки НАТО
В Польше заявили о присоединении к проекту космической разведки НАТО - РИА Новости, 08.07.2024
В Польше заявили о присоединении к проекту космической разведки НАТО
Глава министерства национальной обороны Польши в ходе саммита НАТО подпишет важное соглашение по новому проекту космической разведки (Alliance Persistent... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:22
2024-07-08T21:22
в мире
польша
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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Глава министерства национальной обороны Польши в ходе саммита НАТО подпишет важное соглашение по новому проекту космической разведки (Alliance Persistent Surveillance from Space, APSS), сообщает оборонное ведомство Польши. "В ходе саммита НАТО в Вашингтоне вице-премьер, глава министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подпишет соглашение о присоединении Польши к проекту космической разведки", - говорится в сообщении. Это соглашение позволит польским вооруженным силам иметь доступ к данным других участников альянса. Целью проекта является улучшение ситуационной осведомленности в институтах НАТО и среди участников альянса. Проект был инициирован в 2023 году 16 государствами-членами, а затем странами-партнерами – Финляндией и Швецией (которые на данный момент уже являются полноценными членами НАТО). Как подчеркивает министерство обороны Польши, основными темами на саммите, которые будут обсуждаться союзниками, будут увеличение потенциала сдерживания и обороны, развитие противовоздушной и противоракетной обороны союзников, увеличение расходов на оборону, "а также постоянная и обширная финансовая поддержка Украины, справедливо разделенная между всеми членами североатлантического союза". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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в мире, польша, украина, россия, сергей лавров, нато
В мире, Польша, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО
В Польше заявили о присоединении к проекту космической разведки НАТО

В Польше заявили о присоединении к новому проекту космической разведки НАТО

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Флаг Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Глава министерства национальной обороны Польши в ходе саммита НАТО подпишет важное соглашение по новому проекту космической разведки (Alliance Persistent Surveillance from Space, APSS), сообщает оборонное ведомство Польши.
«
"В ходе саммита НАТО в Вашингтоне вице-премьер, глава министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подпишет соглашение о присоединении Польши к проекту космической разведки", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
Вчера, 08:00
Это соглашение позволит польским вооруженным силам иметь доступ к данным других участников альянса. Целью проекта является улучшение ситуационной осведомленности в институтах НАТО и среди участников альянса. Проект был инициирован в 2023 году 16 государствами-членами, а затем странами-партнерами – Финляндией и Швецией (которые на данный момент уже являются полноценными членами НАТО).
Как подчеркивает министерство обороны Польши, основными темами на саммите, которые будут обсуждаться союзниками, будут увеличение потенциала сдерживания и обороны, развитие противовоздушной и противоракетной обороны союзников, увеличение расходов на оборону, "а также постоянная и обширная финансовая поддержка Украины, справедливо разделенная между всеми членами североатлантического союза".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Польша - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Глава Минобороны Польши ответил на вопрос о возможности войны с Россией
6 февраля, 16:16
 
В миреПольшаУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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