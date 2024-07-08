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МВД намерено расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев
МВД намерено расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев - РИА Новости, 08.07.2024
МВД намерено расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев
МВД России намерено выдворять иностранцев из страны за нарушения еще по 20 статьям КоАП, сообщается в проекте ведомства, размещенном на сайте. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:03
2024-07-08T19:03
2024-07-08T19:15
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
кодекс об административных правонарушениях (коап)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. МВД России намерено выдворять иностранцев из страны за нарушения еще по 20 статьям КоАП, сообщается в проекте ведомства, размещенном на сайте."Законопроектом предлагается ввести выдворение еще в 20 статей КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что в настоящее время административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данный вид наказания применяется за нарушение иностранным гражданином законодательства о свободе совести, ряд противоправных действий, посягающих на здоровье и нравственность, в том числе касающихся незаконного оборота наркотиков и пропаганды нетрадиционных ценностей, за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции, а также некоторые другие деяния.Предлагаемые законопроектом изменения направлены на обеспечение оперативной высылки лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью."Помимо этого, для усиления превентивной функции административного наказания законопроектом предусматривается повышение размеров административных штрафов для физических лиц, совершивших правонарушения миграционной направленности", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240708/politsija-1958200712.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), кодекс об административных правонарушениях (коап)
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)
МВД намерено расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев
МВД намерено выдворять иностранцев из России за нарушения по еще 20 статьям КоАП
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. МВД России намерено выдворять иностранцев из страны за нарушения еще по 20 статьям КоАП, сообщается в проекте ведомства, размещенном на сайте.
"Законопроектом предлагается ввести выдворение еще в 20 статей КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в настоящее время административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данный вид наказания применяется за нарушение иностранным гражданином законодательства о свободе совести, ряд противоправных действий, посягающих на здоровье и нравственность, в том числе касающихся незаконного оборота наркотиков и пропаганды нетрадиционных ценностей, за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции, а также некоторые другие деяния.
Предлагаемые законопроектом изменения направлены на обеспечение оперативной высылки лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью.
"Помимо этого, для усиления превентивной функции административного наказания законопроектом предусматривается повышение размеров административных штрафов для физических лиц, совершивших правонарушения миграционной направленности", - добавляется в сообщении.