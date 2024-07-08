https://ria.ru/20240708/proekt-1958334494.html

МВД намерено расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев

МВД намерено расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев - РИА Новости, 08.07.2024

МВД намерено расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев

МВД России намерено выдворять иностранцев из страны за нарушения еще по 20 статьям КоАП, сообщается в проекте ведомства, размещенном на сайте. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:03

2024-07-08T19:03

2024-07-08T19:15

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

кодекс об административных правонарушениях (коап)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. МВД России намерено выдворять иностранцев из страны за нарушения еще по 20 статьям КоАП, сообщается в проекте ведомства, размещенном на сайте."Законопроектом предлагается ввести выдворение еще в 20 статей КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что в настоящее время административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данный вид наказания применяется за нарушение иностранным гражданином законодательства о свободе совести, ряд противоправных действий, посягающих на здоровье и нравственность, в том числе касающихся незаконного оборота наркотиков и пропаганды нетрадиционных ценностей, за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции, а также некоторые другие деяния.Предлагаемые законопроектом изменения направлены на обеспечение оперативной высылки лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью."Помимо этого, для усиления превентивной функции административного наказания законопроектом предусматривается повышение размеров административных штрафов для физических лиц, совершивших правонарушения миграционной направленности", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240708/politsija-1958200712.html

https://ria.ru/20240705/migranty-1957670470.html

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), кодекс об административных правонарушениях (коап)