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РЭЦ и ФЦПР ИИ объединились для продвижения отечественного ИТ-экспорта
РЭЦ и ФЦПР ИИ объединились для продвижения отечественного ИТ-экспорта - РИА Новости, 08.07.2024
РЭЦ и ФЦПР ИИ объединились для продвижения отечественного ИТ-экспорта
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта заключили соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:44
2024-07-08T15:44
2024-07-08T15:44
экономика
россия
технологии
екатеринбург
экспорт
ии
искусственный интеллект (ии)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на рост экспорта отечественных программных продуктов и радиоэлектронной продукции на зарубежные рынки, сообщает РЭЦ.Подписи под документом поставили старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков и генеральный директор ФГАУ "ФЦПР ИИ" Эдуард Шантаев. Церемония подписания состоялась 8 июля на Международной промышленной выставке "Иннопром-2024" в Екатеринбурге. В церемонии подписания принял участие директор департамента цифровых технологий министерства промышленности и торговли России Владимир Дождёв.Соглашение предусматривает совместные усилия сторон по продвижению российских ИТ-брендов и услуг на международной арене, консультированию компаний по вопросам выхода на зарубежные рынки и сертификации российских ИТ-продуктов. Также запланировано содействие РЭЦ при формировании со стороны ФГАУ "ФЦПР ИИ" перечня перспективной ИТ-продукции для продвижения за рубежом, разработка и реализация образовательных программ по экспорту ИТ-продукции с участием Школы экспорта РЭЦ.В рамках соглашения стороны уделят особое внимание взаимодействию при организации деловых мероприятий с участием российских ИТ-компаний и потенциальных зарубежных партнеров, а также окажут содействие переговорному процессу с иностранными заказчиками. Кроме того, предполагается разработка стратегий продвижения российских ИТ-продуктов на международных рынках и совместное формирование предложений и реализация инициатив в сфере ИТ-экспорта.Стороны выразили уверенность, что соглашение станет основой для долгосрочного и плодотворного сотрудничества, направленного на развитие российского ИТ-экспорта и повышение конкурентоспособности отечественных ИТ-компаний на мировой арене."Деятельность Группы РЭЦ направлена в том числе на поддержку российских высокотехнологичных компаний, выходящих на экспорт. Для таких предприятий действуют инструменты поддержки, направленные на содействие защите интеллектуальных прав на внешних рынках, в том числе справочники по интеллектуальной собственности, консультации экспертов РЭЦ по вариантам защиты ОИС, партнерские услуги. РЭЦ обладает обширной сетью зарубежных представительств и контактов с потенциальными зарубежными партнерами. Наше сотрудничество с ФЦПР ИИ усилит экспертизу в сфере ИТ, что позволит эффективнее поддерживать компании, выходящие на международные рынки", - отметил Гусаков."Российские ИТ-компании обладают высоким потенциалом для выхода на международные рынки, и партнерство с РЭЦ позволит нам объединить усилия по продвижению отечественных продуктов и услуг за рубежом. Общими усилиями мы сможем создать благоприятные условия для экспорта российских ИТ-решений и повысить их конкурентоспособность на мировом рынке", - сказал в свою очередь Шантаев.ФЦПР ИИ является подведомственной организацией министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Деятельность Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта направлена на ускорение высокотехнологичной трансформации российской промышленности и снижение барьеров, препятствующих внедрению решений на базе технологий искусственного интеллекта. ФЦПР ИИ предоставляет российским компаниям и организациям поддержку, включая разработку и внедрение ИИ-решений, подготовку кадров в области ИИ, а также информационное и методическое сопровождение проектов в сфере ИИ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, технологии, екатеринбург, экспорт, ии, искусственный интеллект (ии), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Технологии, Екатеринбург, Экспорт, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на рост экспорта отечественных программных продуктов и радиоэлектронной продукции на зарубежные рынки, сообщает РЭЦ.
Подписи под документом поставили старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков и генеральный директор ФГАУ "ФЦПР ИИ" Эдуард Шантаев. Церемония подписания состоялась 8 июля на Международной промышленной выставке "Иннопром-2024" в Екатеринбурге
. В церемонии подписания принял участие директор департамента цифровых технологий министерства промышленности и торговли России Владимир Дождёв.
Соглашение предусматривает совместные усилия сторон по продвижению российских ИТ-брендов и услуг на международной арене, консультированию компаний по вопросам выхода на зарубежные рынки и сертификации российских ИТ-продуктов. Также запланировано содействие РЭЦ при формировании со стороны ФГАУ "ФЦПР ИИ" перечня перспективной ИТ-продукции для продвижения за рубежом, разработка и реализация образовательных программ по экспорту ИТ-продукции с участием Школы экспорта РЭЦ.
В рамках соглашения стороны уделят особое внимание взаимодействию при организации деловых мероприятий с участием российских ИТ-компаний и потенциальных зарубежных партнеров, а также окажут содействие переговорному процессу с иностранными заказчиками. Кроме того, предполагается разработка стратегий продвижения российских ИТ-продуктов на международных рынках и совместное формирование предложений и реализация инициатив в сфере ИТ-экспорта.
Стороны выразили уверенность, что соглашение станет основой для долгосрочного и плодотворного сотрудничества, направленного на развитие российского ИТ-экспорта и повышение конкурентоспособности отечественных ИТ-компаний на мировой арене.
"Деятельность Группы РЭЦ направлена в том числе на поддержку российских высокотехнологичных компаний, выходящих на экспорт. Для таких предприятий действуют инструменты поддержки, направленные на содействие защите интеллектуальных прав на внешних рынках, в том числе справочники по интеллектуальной собственности, консультации экспертов РЭЦ по вариантам защиты ОИС, партнерские услуги. РЭЦ обладает обширной сетью зарубежных представительств и контактов с потенциальными зарубежными партнерами. Наше сотрудничество с ФЦПР ИИ усилит экспертизу в сфере ИТ, что позволит эффективнее поддерживать компании, выходящие на международные рынки", - отметил Гусаков.
"Российские ИТ-компании обладают высоким потенциалом для выхода на международные рынки, и партнерство с РЭЦ позволит нам объединить усилия по продвижению отечественных продуктов и услуг за рубежом. Общими усилиями мы сможем создать благоприятные условия для экспорта российских ИТ-решений и повысить их конкурентоспособность на мировом рынке", - сказал в свою очередь Шантаев.
ФЦПР ИИ является подведомственной организацией министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Деятельность Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта направлена на ускорение высокотехнологичной трансформации российской промышленности и снижение барьеров, препятствующих внедрению решений на базе технологий искусственного интеллекта. ФЦПР ИИ предоставляет российским компаниям и организациям поддержку, включая разработку и внедрение ИИ-решений, подготовку кадров в области ИИ, а также информационное и методическое сопровождение проектов в сфере ИИ.