https://ria.ru/20240708/primore-1958123153.html

Во Владивостоке планируют создать центр реабилитации для ветеранов СВО

Во Владивостоке планируют создать центр реабилитации для ветеранов СВО - РИА Новости, 08.07.2024

Во Владивостоке планируют создать центр реабилитации для ветеранов СВО

Власти Приморья предлагают создать во Владивостоке единый реабилитационный центр для участников специальной военной операции из регионов ДФО, сообщил губернатор РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T06:25

2024-07-08T06:25

2024-07-08T06:25

общество

владивосток

олег кожемяко

единая россия

госпиталь ветеранов войн

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Власти Приморья предлагают создать во Владивостоке единый реабилитационный центр для участников специальной военной операции из регионов ДФО, сообщил губернатор Олег Кожемяко. "Высший совет партии "Единая Россия" поддержал нашу инициативу – создать в Приморье крупный реабилитационный центр для участников СВО. Сейчас на базе "Госпиталя ветеранов войн" и других медучреждений ведется такая работа, но считаю необходимым расширить ее. Для этого предлагаем построить во Владивостоке новый центр на 450 мест, где смогут проходить восстановление наши герои и ветераны со всего ДФО", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале. Он отметил, что такой центр планируется создать к 2030 году. "Пока будет идти строительство, мы расширим нынешние возможности краевой медицины в части реабилитации, отремонтируем и оборудуем отдельный корпус в городской больнице Владивостока", - написал губернатор. По его словам, этот корпус обеспечит помощью 600 человек ежегодно.

https://ria.ru/20240620/belousov-1954185563.html

владивосток

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общество, владивосток, олег кожемяко, единая россия, госпиталь ветеранов войн