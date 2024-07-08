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Орловская епархия отправила бойцам СВО мотоциклы и стройматериалы

Орловская епархия отправила бойцам СВО мотоциклы и стройматериалы - РИА Новости, 08.07.2024

Орловская епархия отправила бойцам СВО мотоциклы и стройматериалы

Прихожане Хотьковского храма Орловской епархии собрали и передали бойцам спецоперации гуманитарный груз с мотоциклами, генераторами, стройматериалами и... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:34

2024-07-08T15:34

2024-07-08T15:34

надежные люди

хотьково

орловская область

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Прихожане Хотьковского храма Орловской епархии собрали и передали бойцам спецоперации гуманитарный груз с мотоциклами, генераторами, стройматериалами и инструментами, сообщила пресс-служба Орловской митрополии. "Очередной гуманитарный груз бойцам СВО был собран силами прихода храма Введения Пресвятой Богородицы во храм села Хотьково Шаблыкинского района Орловской области… В зону СВО были переданы мотоциклы, генераторы, автозапчасти, горюче-смазочные материалы, стройматериалы и инструменты", – говорится в сообщении. Отмечается, что посылка получилась масштабная: для отправки помощи потребовалось несколько грузовиков. В сборе средств на закупку гуманитарной помощи приняли участие прихожане храма и родственники военнослужащих боевого подразделения, куда направили груз.

https://ria.ru/20240329/gruzy-1936680020.html

хотьково

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

хотьково, орловская область, сво, гуманитарная помощь, благотворительность