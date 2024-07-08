Орловская епархия отправила бойцам СВО мотоциклы и стройматериалы
© Фото : Орловская митрополияПогрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации от прихожан Орловской епархии
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Прихожане Хотьковского храма Орловской епархии собрали и передали бойцам спецоперации гуманитарный груз с мотоциклами, генераторами, стройматериалами и инструментами, сообщила пресс-служба Орловской митрополии.
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"Очередной гуманитарный груз бойцам СВО был собран силами прихода храма Введения Пресвятой Богородицы во храм села Хотьково Шаблыкинского района Орловской области… В зону СВО были переданы мотоциклы, генераторы, автозапчасти, горюче-смазочные материалы, стройматериалы и инструменты", – говорится в сообщении.
© Фото : Орловская митрополияПогрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации от прихожан Орловской епархии
Погрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации от прихожан Орловской епархии
Отмечается, что посылка получилась масштабная: для отправки помощи потребовалось несколько грузовиков. В сборе средств на закупку гуманитарной помощи приняли участие прихожане храма и родственники военнослужащих боевого подразделения, куда направили груз.