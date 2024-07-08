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Орловская епархия отправила бойцам СВО мотоциклы и стройматериалы - РИА Новости, 08.07.2024
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Надежные люди
 
15:34 08.07.2024
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Орловская епархия отправила бойцам СВО мотоциклы и стройматериалы
Орловская епархия отправила бойцам СВО мотоциклы и стройматериалы - РИА Новости, 08.07.2024
Орловская епархия отправила бойцам СВО мотоциклы и стройматериалы
Прихожане Хотьковского храма Орловской епархии собрали и передали бойцам спецоперации гуманитарный груз с мотоциклами, генераторами, стройматериалами и... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:34
2024-07-08T15:34
надежные люди
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орловская область
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Прихожане Хотьковского храма Орловской епархии собрали и передали бойцам спецоперации гуманитарный груз с мотоциклами, генераторами, стройматериалами и инструментами, сообщила пресс-служба Орловской митрополии. "Очередной гуманитарный груз бойцам СВО был собран силами прихода храма Введения Пресвятой Богородицы во храм села Хотьково Шаблыкинского района Орловской области… В зону СВО были переданы мотоциклы, генераторы, автозапчасти, горюче-смазочные материалы, стройматериалы и инструменты", – говорится в сообщении. Отмечается, что посылка получилась масштабная: для отправки помощи потребовалось несколько грузовиков. В сборе средств на закупку гуманитарной помощи приняли участие прихожане храма и родственники военнослужащих боевого подразделения, куда направили груз.
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хотьково, орловская область, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Хотьково, Орловская область, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Орловская епархия отправила бойцам СВО мотоциклы и стройматериалы

© Фото : Орловская митрополияПогрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации от прихожан Орловской епархии
Погрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации от прихожан Орловской епархии - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Орловская митрополия
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Прихожане Хотьковского храма Орловской епархии собрали и передали бойцам спецоперации гуманитарный груз с мотоциклами, генераторами, стройматериалами и инструментами, сообщила пресс-служба Орловской митрополии.
«
"Очередной гуманитарный груз бойцам СВО был собран силами прихода храма Введения Пресвятой Богородицы во храм села Хотьково Шаблыкинского района Орловской области… В зону СВО были переданы мотоциклы, генераторы, автозапчасти, горюче-смазочные материалы, стройматериалы и инструменты", – говорится в сообщении.
© Фото : Орловская митрополияПогрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации от прихожан Орловской епархии
Погрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации от прихожан Орловской епархии - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Орловская митрополия
Погрузка гуманитарного груза для бойцов спецоперации от прихожан Орловской епархии
Отмечается, что посылка получилась масштабная: для отправки помощи потребовалось несколько грузовиков. В сборе средств на закупку гуманитарной помощи приняли участие прихожане храма и родственники военнослужащих боевого подразделения, куда направили груз.
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Надежные людиХотьковоОрловская областьСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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