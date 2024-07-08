https://ria.ru/20240708/prigovor-1958356429.html

Защита обжалует приговор Беркович* и Петрийчук*

Защита обжалует приговор Беркович* и Петрийчук* - РИА Новости, 08.07.2024

Защита обжалует приговор Беркович* и Петрийчук*

Защита режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* обжалует приговор по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:27

2024-07-08T20:27

2024-07-08T20:27

происшествия

евгения беркович

светлана петрийчук

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Защита режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* обжалует приговор по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", сообщила РИА Новости адвокат Ксения Карпинская. "Конечно, мы будем обжаловать, девочки абсолютно не виновны", - сказала Карпинская агентству. Сегодня 2-й западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

https://ria.ru/20240416/ekstremisty-1940352165.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, евгения беркович, светлана петрийчук, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)