https://ria.ru/20240708/prigovor-1958356429.html
Защита обжалует приговор Беркович* и Петрийчук*
Защита обжалует приговор Беркович* и Петрийчук* - РИА Новости, 08.07.2024
Защита обжалует приговор Беркович* и Петрийчук*
Защита режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* обжалует приговор по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:27
2024-07-08T20:27
2024-07-08T20:27
происшествия
евгения беркович
светлана петрийчук
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Защита режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* обжалует приговор по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", сообщила РИА Новости адвокат Ксения Карпинская. "Конечно, мы будем обжаловать, девочки абсолютно не виновны", - сказала Карпинская агентству. Сегодня 2-й западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20240416/ekstremisty-1940352165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, евгения беркович, светлана петрийчук, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Евгения Беркович, Светлана Петрийчук, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Защита обжалует приговор Беркович* и Петрийчук*
Защита Беркович и Петрийчук обжалует приговор по делу об оправдании терроризма