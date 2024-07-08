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Защита обжалует приговор Беркович* и Петрийчук* - РИА Новости, 08.07.2024
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20:27 08.07.2024
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Защита обжалует приговор Беркович* и Петрийчук*
Защита обжалует приговор Беркович* и Петрийчук* - РИА Новости, 08.07.2024
Защита обжалует приговор Беркович* и Петрийчук*
Защита режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* обжалует приговор по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:27
2024-07-08T20:27
происшествия
евгения беркович
светлана петрийчук
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Защита режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* обжалует приговор по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", сообщила РИА Новости адвокат Ксения Карпинская. "Конечно, мы будем обжаловать, девочки абсолютно не виновны", - сказала Карпинская агентству. Сегодня 2-й западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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происшествия, евгения беркович, светлана петрийчук, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Евгения Беркович, Светлана Петрийчук, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Защита обжалует приговор Беркович* и Петрийчук*

Защита Беркович и Петрийчук обжалует приговор по делу об оправдании терроризма

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДраматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович* в Хамовническом суде Москвы
Драматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович* в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Драматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович* в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Защита режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* обжалует приговор по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", сообщила РИА Новости адвокат Ксения Карпинская.
«
"Конечно, мы будем обжаловать, девочки абсолютно не виновны", - сказала Карпинская агентству.
Сегодня 2-й западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Песков отреагировал на внесение Беркович* и Петрийчук* в число экстремистов
16 апреля, 12:54
 
ПроисшествияЕвгения БерковичСветлана ПетрийчукФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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