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Президент Мексики приветствовал победу левых на выборах в парламент Франции
Президент Мексики приветствовал победу левых на выборах в парламент Франции - РИА Новости, 08.07.2024
Президент Мексики приветствовал победу левых на выборах в парламент Франции
Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил французов с результатами прошедших во Франции парламентских выборов, заявив, что политика правого... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:17
2024-07-08T20:17
2024-07-08T20:17
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парламентские выборы во франции — 2024
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МЕХИКО, 8 июл - РИА Новости. Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил французов с результатами прошедших во Франции парламентских выборов, заявив, что политика правого толка и консерватизм не имеют будущего. Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). Коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" получило 143 места. "Поздравляю лидеров и французский народ с тем, что произошло вчера. Недавно я сказал в интервью, что люди мира гуманистичны и прогрессивны, поэтому у правых и консерватизма нет будущего, что если правые растут, то это потому, что у левых дела идут плохо... но что люди во всем мире выступают за братство, свободу и равенство. И вчера это было продемонстрировано", - заявил политик в ходе пресс-конференции, которую транслирует в соцсетях правительство Мексики. Накануне с поздравлениями в адрес лидера победившего альянса Жана-Люка Меланшона выступила и избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
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в мире, франция, мексика, андрес мануэль лопес обрадор, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Мексика, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Парламентские выборы во Франции — 2024
Президент Мексики приветствовал победу левых на выборах в парламент Франции
Президент Мексики Обрадор поздравил французов с результатами прошедших выборов