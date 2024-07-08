https://ria.ru/20240708/prezentatsiya-1958362517.html

РЭЦ презентовал "Сделано в России" китайским партнерам из Нанкина

РЭЦ презентовал "Сделано в России" китайским партнерам из Нанкина - РИА Новости, 08.07.2024

РЭЦ презентовал "Сделано в России" китайским партнерам из Нанкина

Нанкинско-российское совещание по торгово-экономическим обменам, в ходе которого старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта Российского... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:52

2024-07-08T20:52

2024-07-08T20:53

бренд сделано в россии (made in russia)

экономика

китай

россия

российский экспортный центр (рэц)

ли хуэй

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Нанкинско-российское совещание по торгово-экономическим обменам, в ходе которого старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Татьяна Ан представила программу продвижения национального бренда "Сделано в России", которую РЭЦ реализует с 2017 года, состоялось 8 июля, сообщает РЭЦ."Сделано в России" – это комплексная программа поддержки российского экспорта, позволяющая продвигать продукцию отечественных компаний благодаря участию в международных выставках и бизнес-миссиях по всему миру, а также посредством размещения российских товаров в 36 национальных магазинах Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах и специализированных шоурумах в 6 странах приоритетного направления: Китае, Турции, ОАЭ, Вьетнаме, Саудовской Аравии, Египте", – рассказала Ан.Она отметила, что в рамках программы "Сделано в России" РЭЦ ежегодно проводит более 50 выставок, бизнес-миссий и других конгрессно-выставочных мероприятий в более чем 30 странах мира. "С Китаем программу связывают особенные отношения: именно в КНР открылся первый павильон АПК, здесь больше всего нацмагазинов Made In Russia. Именно в Китае РЭЦ запустил новый формат продвижения — фестивали-ярмарки "Сделано в России" в различных провинциях. Этот формат поддержали Владимир Путин и Михаил Мишустин. Среди участников фестиваля-ярмарки — как небольшие компании, так и известные бренды "Мираторг", "Черкизово", "Балтика", "ЭкоНива" и другие", – сообщила Ан.В основу фестиваля-ярмарки заложена синергия продвижения отечественного экспорта и мягкой силы в виде российских традиций и культурных и спортивных достижений. Богатая культурная программа, в ходе которой тысячи гостей познакомились с российскими традициями, народным творчеством и фольклором, гармонично сочеталась с активной деловой программой в несколько сотен деловых встреч. Объем продаж и заключенных контрактов подтвердил успех фестивалей-ярмарок, и этот формат продвижения будет продолжаться."Группа РЭЦ заинтересована в продолжении проведения подобных мероприятий и в других провинциях Китая в рамках расширения и развитию взаимовыгодного сотрудничества бизнеса наших стран", – резюмировала старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта.Организатором нанкинско-российского совещания по торгово-экономическим обменам выступило Торговое представительство провинции Цзянсу. В качестве участников на совещании выступили глава представительства Цзя Инке и заместитель мэра Нанкина Ли Хуэй.

https://ria.ru/20240606/festival-yarmarka-1951142157.html

https://ria.ru/20240628/sertifikat-1956203484.html

китай

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

бренд сделано в россии (made in russia), экономика, китай, россия, российский экспортный центр (рэц), ли хуэй, вэб.рф (вэб)