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РЭЦ презентовал "Сделано в России" китайским партнерам из Нанкина - РИА Новости, 08.07.2024
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20:52 08.07.2024 (обновлено: 20:53 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/prezentatsiya-1958362517.html
РЭЦ презентовал "Сделано в России" китайским партнерам из Нанкина
РЭЦ презентовал "Сделано в России" китайским партнерам из Нанкина - РИА Новости, 08.07.2024
РЭЦ презентовал "Сделано в России" китайским партнерам из Нанкина
Нанкинско-российское совещание по торгово-экономическим обменам, в ходе которого старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта Российского... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:52
2024-07-08T20:53
бренд сделано в россии (made in russia)
экономика
китай
россия
российский экспортный центр (рэц)
ли хуэй
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Нанкинско-российское совещание по торгово-экономическим обменам, в ходе которого старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Татьяна Ан представила программу продвижения национального бренда "Сделано в России", которую РЭЦ реализует с 2017 года, состоялось 8 июля, сообщает РЭЦ."Сделано в России" – это комплексная программа поддержки российского экспорта, позволяющая продвигать продукцию отечественных компаний благодаря участию в международных выставках и бизнес-миссиях по всему миру, а также посредством размещения российских товаров в 36 национальных магазинах Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах и специализированных шоурумах в 6 странах приоритетного направления: Китае, Турции, ОАЭ, Вьетнаме, Саудовской Аравии, Египте", – рассказала Ан.Она отметила, что в рамках программы "Сделано в России" РЭЦ ежегодно проводит более 50 выставок, бизнес-миссий и других конгрессно-выставочных мероприятий в более чем 30 странах мира. "С Китаем программу связывают особенные отношения: именно в КНР открылся первый павильон АПК, здесь больше всего нацмагазинов Made In Russia. Именно в Китае РЭЦ запустил новый формат продвижения — фестивали-ярмарки "Сделано в России" в различных провинциях. Этот формат поддержали Владимир Путин и Михаил Мишустин. Среди участников фестиваля-ярмарки — как небольшие компании, так и известные бренды "Мираторг", "Черкизово", "Балтика", "ЭкоНива" и другие", – сообщила Ан.В основу фестиваля-ярмарки заложена синергия продвижения отечественного экспорта и мягкой силы в виде российских традиций и культурных и спортивных достижений. Богатая культурная программа, в ходе которой тысячи гостей познакомились с российскими традициями, народным творчеством и фольклором, гармонично сочеталась с активной деловой программой в несколько сотен деловых встреч. Объем продаж и заключенных контрактов подтвердил успех фестивалей-ярмарок, и этот формат продвижения будет продолжаться."Группа РЭЦ заинтересована в продолжении проведения подобных мероприятий и в других провинциях Китая в рамках расширения и развитию взаимовыгодного сотрудничества бизнеса наших стран", – резюмировала старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта.Организатором нанкинско-российского совещания по торгово-экономическим обменам выступило Торговое представительство провинции Цзянсу. В качестве участников на совещании выступили глава представительства Цзя Инке и заместитель мэра Нанкина Ли Хуэй.
https://ria.ru/20240606/festival-yarmarka-1951142157.html
https://ria.ru/20240628/sertifikat-1956203484.html
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бренд сделано в россии (made in russia), экономика, китай, россия, российский экспортный центр (рэц), ли хуэй, вэб.рф (вэб)
Бренд Сделано в России (Made in Russia), Экономика, Китай, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Ли Хуэй, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ презентовал "Сделано в России" китайским партнерам из Нанкина

© Пресс-служба РЭЦРЭЦ презентовал "Сделано в России" китайским партнерам из Нанкина
РЭЦ презентовал Сделано в России китайским партнерам из Нанкина - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Пресс-служба РЭЦ
РЭЦ презентовал "Сделано в России" китайским партнерам из Нанкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Нанкинско-российское совещание по торгово-экономическим обменам, в ходе которого старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Татьяна Ан представила программу продвижения национального бренда "Сделано в России", которую РЭЦ реализует с 2017 года, состоялось 8 июля, сообщает РЭЦ.
"Сделано в России" – это комплексная программа поддержки российского экспорта, позволяющая продвигать продукцию отечественных компаний благодаря участию в международных выставках и бизнес-миссиях по всему миру, а также посредством размещения российских товаров в 36 национальных магазинах Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах и специализированных шоурумах в 6 странах приоритетного направления: Китае, Турции, ОАЭ, Вьетнаме, Саудовской Аравии, Египте", – рассказала Ан.
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Она отметила, что в рамках программы "Сделано в России" РЭЦ ежегодно проводит более 50 выставок, бизнес-миссий и других конгрессно-выставочных мероприятий в более чем 30 странах мира. "С Китаем программу связывают особенные отношения: именно в КНР открылся первый павильон АПК, здесь больше всего нацмагазинов Made In Russia. Именно в Китае РЭЦ запустил новый формат продвижения — фестивали-ярмарки "Сделано в России" в различных провинциях. Этот формат поддержали Владимир Путин и Михаил Мишустин. Среди участников фестиваля-ярмарки — как небольшие компании, так и известные бренды "Мираторг", "Черкизово", "Балтика", "ЭкоНива" и другие", – сообщила Ан.
В основу фестиваля-ярмарки заложена синергия продвижения отечественного экспорта и мягкой силы в виде российских традиций и культурных и спортивных достижений. Богатая культурная программа, в ходе которой тысячи гостей познакомились с российскими традициями, народным творчеством и фольклором, гармонично сочеталась с активной деловой программой в несколько сотен деловых встреч. Объем продаж и заключенных контрактов подтвердил успех фестивалей-ярмарок, и этот формат продвижения будет продолжаться.
«
"Группа РЭЦ заинтересована в продолжении проведения подобных мероприятий и в других провинциях Китая в рамках расширения и развитию взаимовыгодного сотрудничества бизнеса наших стран", – резюмировала старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта.
Организатором нанкинско-российского совещания по торгово-экономическим обменам выступило Торговое представительство провинции Цзянсу. В качестве участников на совещании выступили глава представительства Цзя Инке и заместитель мэра Нанкина Ли Хуэй.
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Бренд Сделано в России (Made in Russia)ЭкономикаКитайРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Ли ХуэйВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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