РЭЦ презентовал "Сделано в России" китайским партнерам из Нанкина
© Пресс-служба РЭЦРЭЦ презентовал "Сделано в России" китайским партнерам из Нанкина
© Пресс-служба РЭЦ
РЭЦ презентовал "Сделано в России" китайским партнерам из Нанкина
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Нанкинско-российское совещание по торгово-экономическим обменам, в ходе которого старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Татьяна Ан представила программу продвижения национального бренда "Сделано в России", которую РЭЦ реализует с 2017 года, состоялось 8 июля, сообщает РЭЦ.
"Сделано в России" – это комплексная программа поддержки российского экспорта, позволяющая продвигать продукцию отечественных компаний благодаря участию в международных выставках и бизнес-миссиях по всему миру, а также посредством размещения российских товаров в 36 национальных магазинах Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах и специализированных шоурумах в 6 странах приоритетного направления: Китае, Турции, ОАЭ, Вьетнаме, Саудовской Аравии, Египте", – рассказала Ан.
Она отметила, что в рамках программы "Сделано в России" РЭЦ ежегодно проводит более 50 выставок, бизнес-миссий и других конгрессно-выставочных мероприятий в более чем 30 странах мира. "С Китаем программу связывают особенные отношения: именно в КНР открылся первый павильон АПК, здесь больше всего нацмагазинов Made In Russia. Именно в Китае РЭЦ запустил новый формат продвижения — фестивали-ярмарки "Сделано в России" в различных провинциях. Этот формат поддержали Владимир Путин и Михаил Мишустин. Среди участников фестиваля-ярмарки — как небольшие компании, так и известные бренды "Мираторг", "Черкизово", "Балтика", "ЭкоНива" и другие", – сообщила Ан.
В основу фестиваля-ярмарки заложена синергия продвижения отечественного экспорта и мягкой силы в виде российских традиций и культурных и спортивных достижений. Богатая культурная программа, в ходе которой тысячи гостей познакомились с российскими традициями, народным творчеством и фольклором, гармонично сочеталась с активной деловой программой в несколько сотен деловых встреч. Объем продаж и заключенных контрактов подтвердил успех фестивалей-ярмарок, и этот формат продвижения будет продолжаться.
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"Группа РЭЦ заинтересована в продолжении проведения подобных мероприятий и в других провинциях Китая в рамках расширения и развитию взаимовыгодного сотрудничества бизнеса наших стран", – резюмировала старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта.