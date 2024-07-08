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Премьер Ирака пригласил избранного президента Ирана посетить страну

Премьер Ирака пригласил избранного президента Ирана посетить страну - РИА Новости, 08.07.2024

Премьер Ирака пригласил избранного президента Ирана посетить страну

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в понедельник в телефонном разговоре с избранным на прошлой неделе президентом Ирана Масудом Пезешкианом пригласил его... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T22:58

2024-07-08T22:58

2024-07-08T22:58

в мире

иран

ирак

масуд пезешкиан

саид джалили

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ДОХА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в понедельник в телефонном разговоре с избранным на прошлой неделе президентом Ирана Масудом Пезешкианом пригласил его посетить Ирак, говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра, полученном иракским агентством новостей INA. "Во время разговора ас-Судани поздравил президента Ирана с победой на выборах, а также поздравил Исламскую Республику с успехом в проведении выборов в течение короткого периода времени... Премьер-министр направил официальное приглашение избранному президенту Ирана посетить Ирак для укрепления отношений и обсуждения ряда важных вопросов", - отмечается в сообщении. Кроме того, по информации пресс-службы, они обсудили двусторонние отношения, сделав акцент на продолжении усилий по сотрудничеству в различных секторах экономики и в области безопасности. В свою очередь, как отметили в пресс-службе премьера, Пезешкиан "подчеркнул стремление своей страны к расширению сотрудничества и поддержке двустороннего взаимодействия во многих областях таким образом, чтобы укрепить усилия по обеспечению стабильности двух стран и региона". В минувшее воскресенье глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.

https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html

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в мире, иран, ирак, масуд пезешкиан, саид джалили