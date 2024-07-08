Рейтинг@Mail.ru
Премьер Ирака пригласил избранного президента Ирана посетить страну - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/premer-1958380352.html
Премьер Ирака пригласил избранного президента Ирана посетить страну
Премьер Ирака пригласил избранного президента Ирана посетить страну - РИА Новости, 08.07.2024
Премьер Ирака пригласил избранного президента Ирана посетить страну
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в понедельник в телефонном разговоре с избранным на прошлой неделе президентом Ирана Масудом Пезешкианом пригласил его... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T22:58
2024-07-08T22:58
в мире
иран
ирак
масуд пезешкиан
саид джалили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958034978_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3f3cbe3fe4fad82525f98b34ca4dca7c.jpg
ДОХА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в понедельник в телефонном разговоре с избранным на прошлой неделе президентом Ирана Масудом Пезешкианом пригласил его посетить Ирак, говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра, полученном иракским агентством новостей INA. "Во время разговора ас-Судани поздравил президента Ирана с победой на выборах, а также поздравил Исламскую Республику с успехом в проведении выборов в течение короткого периода времени... Премьер-министр направил официальное приглашение избранному президенту Ирана посетить Ирак для укрепления отношений и обсуждения ряда важных вопросов", - отмечается в сообщении. Кроме того, по информации пресс-службы, они обсудили двусторонние отношения, сделав акцент на продолжении усилий по сотрудничеству в различных секторах экономики и в области безопасности. В свою очередь, как отметили в пресс-службе премьера, Пезешкиан "подчеркнул стремление своей страны к расширению сотрудничества и поддержке двустороннего взаимодействия во многих областях таким образом, чтобы укрепить усилия по обеспечению стабильности двух стран и региона". В минувшее воскресенье глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html
https://ria.ru/20240706/iran-1957850969.html
иран
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958034978_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_220c8d6b6757c440645e4589841b3e75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ирак, масуд пезешкиан, саид джалили
В мире, Иран, Ирак, Масуд Пезешкиан, Саид Джалили
Премьер Ирака пригласил избранного президента Ирана посетить страну

Премьер Ирака пригласил избранного президента Ирана Пезешкиана посетить страну

© AP Photo / Vahid SalemiИзбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в понедельник в телефонном разговоре с избранным на прошлой неделе президентом Ирана Масудом Пезешкианом пригласил его посетить Ирак, говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра, полученном иракским агентством новостей INA.
«
"Во время разговора ас-Судани поздравил президента Ирана с победой на выборах, а также поздравил Исламскую Республику с успехом в проведении выборов в течение короткого периода времени... Премьер-министр направил официальное приглашение избранному президенту Ирана посетить Ирак для укрепления отношений и обсуждения ряда важных вопросов", - отмечается в сообщении.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Победивший на выборах президента Ирана Пезешкиан обратился к конкурентам
6 июля, 07:47
Кроме того, по информации пресс-службы, они обсудили двусторонние отношения, сделав акцент на продолжении усилий по сотрудничеству в различных секторах экономики и в области безопасности.
В свою очередь, как отметили в пресс-службе премьера, Пезешкиан "подчеркнул стремление своей страны к расширению сотрудничества и поддержке двустороннего взаимодействия во многих областях таким образом, чтобы укрепить усилия по обеспечению стабильности двух стран и региона".
В минувшее воскресенье глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Эксперт рассказал, что ждет Иран при новом президенте
6 июля, 12:56
 
В миреИранИракМасуд ПезешкианСаид Джалили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала