Премьер Ирака пригласил избранного президента Ирана посетить страну
Премьер Ирака пригласил избранного президента Ирана Пезешкиана посетить страну
© AP Photo / Vahid SalemiИзбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан
© AP Photo / Vahid Salemi
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ДОХА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в понедельник в телефонном разговоре с избранным на прошлой неделе президентом Ирана Масудом Пезешкианом пригласил его посетить Ирак, говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра, полученном иракским агентством новостей INA.
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"Во время разговора ас-Судани поздравил президента Ирана с победой на выборах, а также поздравил Исламскую Республику с успехом в проведении выборов в течение короткого периода времени... Премьер-министр направил официальное приглашение избранному президенту Ирана посетить Ирак для укрепления отношений и обсуждения ряда важных вопросов", - отмечается в сообщении.
Кроме того, по информации пресс-службы, они обсудили двусторонние отношения, сделав акцент на продолжении усилий по сотрудничеству в различных секторах экономики и в области безопасности.
В свою очередь, как отметили в пресс-службе премьера, Пезешкиан "подчеркнул стремление своей страны к расширению сотрудничества и поддержке двустороннего взаимодействия во многих областях таким образом, чтобы укрепить усилия по обеспечению стабильности двух стран и региона".
В минувшее воскресенье глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.