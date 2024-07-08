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Премьер Белоруссии 9 июля посетит Екатеринбург - РИА Новости, 08.07.2024
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15:38 08.07.2024 (обновлено: 15:46 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/premer-1958257846.html
Премьер Белоруссии 9 июля посетит Екатеринбург
Премьер Белоруссии 9 июля посетит Екатеринбург - РИА Новости, 08.07.2024
Премьер Белоруссии 9 июля посетит Екатеринбург
Премьер Белоруссии Роман Головченко 9 июля направится с рабочим визитом в Екатеринбург, где в том числе встретится с губернатором Свердловской области Евгением... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:38
2024-07-08T15:46
политика
екатеринбург
свердловская область
белоруссия
роман головченко
евгений куйвашев
радий хабиров
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко 9 июля направится с рабочим визитом в Екатеринбург, где в том числе встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Башкирии Радием Хабировым, сообщила пресс-служба белорусского правительства. &quot;Роман Головченко 9 июля направится с рабочим визитом в Екатеринбург&quot;, - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.Согласно сообщению, премьер посетит крупнейшую промышленную выставку "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге в эти дни, а также примет участие в пленарной сессии. "Кроме того, в рамках визита запланированы встречи Романа Головченко с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Башкортостана Радием Хабировым", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240708/vstrecha-1958236009.html
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политика, екатеринбург, свердловская область, белоруссия, роман головченко, евгений куйвашев, радий хабиров
Политика, Екатеринбург, Свердловская область, Белоруссия, Роман Головченко, Евгений Куйвашев, Радий Хабиров, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Премьер Белоруссии 9 июля посетит Екатеринбург

Премьер Белоруссии Головченко 9 июля направится с рабочим визитом в Екатеринбург

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко 9 июля направится с рабочим визитом в Екатеринбург, где в том числе встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Башкирии Радием Хабировым, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
«

"Роман Головченко 9 июля направится с рабочим визитом в Екатеринбург", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

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Согласно сообщению, премьер посетит крупнейшую промышленную выставку "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге в эти дни, а также примет участие в пленарной сессии.
«
"Кроме того, в рамках визита запланированы встречи Романа Головченко с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Башкортостана Радием Хабировым", - отмечается в сообщении.
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