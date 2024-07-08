https://ria.ru/20240708/premer-1958257846.html

Премьер Белоруссии 9 июля посетит Екатеринбург

Премьер Белоруссии 9 июля посетит Екатеринбург - РИА Новости, 08.07.2024

Премьер Белоруссии 9 июля посетит Екатеринбург

Премьер Белоруссии Роман Головченко 9 июля направится с рабочим визитом в Екатеринбург, где в том числе встретится с губернатором Свердловской области Евгением... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:38

2024-07-08T15:38

2024-07-08T15:46

политика

екатеринбург

свердловская область

белоруссия

роман головченко

евгений куйвашев

радий хабиров

парламентское собрание союза беларуси и россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844692914_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_c31b510171f8cbb2ada7824b2b678e77.jpg

МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко 9 июля направится с рабочим визитом в Екатеринбург, где в том числе встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Башкирии Радием Хабировым, сообщила пресс-служба белорусского правительства. "Роман Головченко 9 июля направится с рабочим визитом в Екатеринбург", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.Согласно сообщению, премьер посетит крупнейшую промышленную выставку "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге в эти дни, а также примет участие в пленарной сессии. "Кроме того, в рамках визита запланированы встречи Романа Головченко с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Башкортостана Радием Хабировым", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240708/vstrecha-1958236009.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955989223.html

екатеринбург

свердловская область

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, екатеринбург, свердловская область, белоруссия, роман головченко, евгений куйвашев, радий хабиров