https://ria.ru/20240708/pozhary-1958240107.html

Патрушев рассказал о ситуации с лесными пожарами в России

Патрушев рассказал о ситуации с лесными пожарами в России - РИА Новости, 08.07.2024

Патрушев рассказал о ситуации с лесными пожарами в России

Площадь, пройденная огнем, по всей России превысила три миллиона гектаров, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:54

2024-07-08T14:54

2024-07-08T15:47

россия

дмитрий патрушев

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Площадь, пройденная огнем, по всей России превысила три миллиона гектаров, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Патрушев обсудил обстановку с лесными пожарами на совещании с главой Минприроды РФ Александром Козловым, представителями МЧС, МВД и Росгвардии, руководителями Росгидромета, Рослесхоза, главами регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. "С начала года зафиксировано более 5,5 тысяч лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, превысила 3 миллиона гектаров. На данный момент в целом по стране горит более 850 тысяч гектаров. В основном это территории Забайкалья и Якутии, где продолжают действовать режимы ЧС федерального уровня. Напряженная ситуация также сохраняется и в Амурской области", - цитирует пресс-служба вице-премьера. Патрушев отметил, что для стабилизации ситуации и защиты населенных пунктов регионам и Рослесхозу необходимо задействовать все возможные силы и средства. В июне 2022 года Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, поручив кабмину и губернаторам сократить их площадь не менее чем на 50% к 2030 году относительно уровня 2021-го.

https://ria.ru/20240708/pozhar-1958144313.html

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий патрушев, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия