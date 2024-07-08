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Патрушев рассказал о ситуации с лесными пожарами в России
Патрушев рассказал о ситуации с лесными пожарами в России - РИА Новости, 08.07.2024
Патрушев рассказал о ситуации с лесными пожарами в России
Площадь, пройденная огнем, по всей России превысила три миллиона гектаров, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:54
2024-07-08T14:54
2024-07-08T15:47
россия
дмитрий патрушев
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Площадь, пройденная огнем, по всей России превысила три миллиона гектаров, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Патрушев обсудил обстановку с лесными пожарами на совещании с главой Минприроды РФ Александром Козловым, представителями МЧС, МВД и Росгвардии, руководителями Росгидромета, Рослесхоза, главами регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. "С начала года зафиксировано более 5,5 тысяч лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, превысила 3 миллиона гектаров. На данный момент в целом по стране горит более 850 тысяч гектаров. В основном это территории Забайкалья и Якутии, где продолжают действовать режимы ЧС федерального уровня. Напряженная ситуация также сохраняется и в Амурской области", - цитирует пресс-служба вице-премьера. Патрушев отметил, что для стабилизации ситуации и защиты населенных пунктов регионам и Рослесхозу необходимо задействовать все возможные силы и средства. В июне 2022 года Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, поручив кабмину и губернаторам сократить их площадь не менее чем на 50% к 2030 году относительно уровня 2021-го.
https://ria.ru/20240708/pozhar-1958144313.html
https://ria.ru/20240708/pozhar-1958128079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, дмитрий патрушев, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия
Россия, Дмитрий Патрушев, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Происшествия
Патрушев рассказал о ситуации с лесными пожарами в России
Площадь лесных пожаров в России в 2024 году превысила три миллиона гектаров