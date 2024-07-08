https://ria.ru/20240708/pozhar-1958346053.html
Власти Кубани назвали возможную причину пожара в бухте Инал
Власти Кубани назвали возможную причину пожара в бухте Инал - РИА Новости, 08.07.2024
Власти Кубани назвали возможную причину пожара в бухте Инал
Полиция проводит проверку в связи с возможным поджогом лесных насаждений в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани, где произошел пожар на площади 1,2 гектара,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:33
2024-07-08T19:33
2024-07-08T19:48
происшествия
туапсинский район
россия
сергей бойко
ка-32
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958347513_0:365:960:905_1920x0_80_0_0_b35583d5cc1ff9d29e8edb3ffa23faa0.jpg
КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку в связи с возможным поджогом лесных насаждений в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани, где произошел пожар на площади 1,2 гектара, устанавливаются свидетели и очевидцы, сообщил в понедельник глава района Сергей Бойко. Ранее сообщалось, что спасатели тушат сухую траву в бухте Инал в Туапсинском районе, площадь возгорания составляла около 3 тысяч квадратных метров. Отмечалось, что угрозы частным домам нет. По данным оперштаба Кубани, для тушения пожара был привлечён вертолет Ка-32. Бойко сообщал, что около сотни человек были эвакуированы из четырёх баз отдыха. В понедельник утром спасатели локализовали пожар на площади 1,2 гектара, а позже ликвидировали полностью. Все туристы смогли вернуться в отели. "Сотрудниками полиции ОМВД России по Туапсинскому району проводится проверка по факту возможного поджога лесных насаждений в бухте Инал. Устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего", - написал Бойко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240708/pozhar-1958109970.html
туапсинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958347513_0:192:960:912_1920x0_80_0_0_f260e5a04c1a5f387ff8c27e8c82e031.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, туапсинский район, россия, сергей бойко, ка-32
Происшествия, Туапсинский район, Россия, Сергей Бойко, Ка-32
Власти Кубани назвали возможную причину пожара в бухте Инал
Полиция проверяет информацию о возможном поджоге леса в бухте Инал на Кубани