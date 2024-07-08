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Власти Кубани назвали возможную причину пожара в бухте Инал - РИА Новости, 08.07.2024
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19:33 08.07.2024 (обновлено: 19:48 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/pozhar-1958346053.html
Власти Кубани назвали возможную причину пожара в бухте Инал
Власти Кубани назвали возможную причину пожара в бухте Инал - РИА Новости, 08.07.2024
Власти Кубани назвали возможную причину пожара в бухте Инал
Полиция проводит проверку в связи с возможным поджогом лесных насаждений в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани, где произошел пожар на площади 1,2 гектара,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:33
2024-07-08T19:48
происшествия
туапсинский район
россия
сергей бойко
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку в связи с возможным поджогом лесных насаждений в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани, где произошел пожар на площади 1,2 гектара, устанавливаются свидетели и очевидцы, сообщил в понедельник глава района Сергей Бойко. Ранее сообщалось, что спасатели тушат сухую траву в бухте Инал в Туапсинском районе, площадь возгорания составляла около 3 тысяч квадратных метров. Отмечалось, что угрозы частным домам нет. По данным оперштаба Кубани, для тушения пожара был привлечён вертолет Ка-32. Бойко сообщал, что около сотни человек были эвакуированы из четырёх баз отдыха. В понедельник утром спасатели локализовали пожар на площади 1,2 гектара, а позже ликвидировали полностью. Все туристы смогли вернуться в отели. "Сотрудниками полиции ОМВД России по Туапсинскому району проводится проверка по факту возможного поджога лесных насаждений в бухте Инал. Устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего", - написал Бойко в Telegram-канале.
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происшествия, туапсинский район, россия, сергей бойко, ка-32
Происшествия, Туапсинский район, Россия, Сергей Бойко, Ка-32
Власти Кубани назвали возможную причину пожара в бухте Инал

Полиция проверяет информацию о возможном поджоге леса в бухте Инал на Кубани

© Фото : Сергей Бойко/TelegramЛиквидация пожара в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края
Ликвидация пожара в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Сергей Бойко/Telegram
Ликвидация пожара в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку в связи с возможным поджогом лесных насаждений в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани, где произошел пожар на площади 1,2 гектара, устанавливаются свидетели и очевидцы, сообщил в понедельник глава района Сергей Бойко.
Ранее сообщалось, что спасатели тушат сухую траву в бухте Инал в Туапсинском районе, площадь возгорания составляла около 3 тысяч квадратных метров. Отмечалось, что угрозы частным домам нет. По данным оперштаба Кубани, для тушения пожара был привлечён вертолет Ка-32. Бойко сообщал, что около сотни человек были эвакуированы из четырёх баз отдыха. В понедельник утром спасатели локализовали пожар на площади 1,2 гектара, а позже ликвидировали полностью. Все туристы смогли вернуться в отели.
«
"Сотрудниками полиции ОМВД России по Туапсинскому району проводится проверка по факту возможного поджога лесных насаждений в бухте Инал. Устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего", - написал Бойко в Telegram-канале.
Ликвидация пожара в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Площадь пожара в бухте Инал на Кубани выросла до шести тысячи "квадратов"
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ПроисшествияТуапсинский районРоссияСергей БойкоКа-32
 
 
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