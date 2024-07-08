https://ria.ru/20240708/pozhar-1958144313.html
Природный пожар в Бухте Инал на Кубани локализовали
Природный пожар в Бухте Инал на Кубани локализовали - РИА Новости, 08.07.2024
Природный пожар в Бухте Инал на Кубани локализовали
Спасатели локализовали пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани на площади 1,2 гектара, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:49
2024-07-08T09:49
2024-07-08T10:01
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани на площади 1,2 гектара, сообщили в оперативном штабе региона.В воскресенье в краевом ГУ МЧС информировали о том, что спасатели тушат сухую траву в бухте Инал в Туапсинском районе, площадь возгорания составляла около 3 тысяч квадратных метров, в понедельник она увеличилась до 1 гектара. Отмечалось, что угрозы частным домам нет. По данным оперштаба Кубани, для тушения пожара был привлечен вертолет Ка-32.Глава Туапсинского района Сергей Бойко добавил, что около ста человек было эвакуировано из четырёх баз отдыха, угрозы перехода огня на жилые дома нет."Природный пожар в Туапсинском районе локализован на площади 1,2 гектара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240707/pozhar-1958100644.html
https://ria.ru/20240708/pozhar-1958128079.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Природный пожар в Бухте Инал на Кубани локализовали
Природный пожар в Бухте Инал на Кубани локализовали на площади 1,2 гектара