https://ria.ru/20240708/pozhar-1958144313.html

Природный пожар в Бухте Инал на Кубани локализовали

Природный пожар в Бухте Инал на Кубани локализовали - РИА Новости, 08.07.2024

Природный пожар в Бухте Инал на Кубани локализовали

Спасатели локализовали пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани на площади 1,2 гектара, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:49

2024-07-08T09:49

2024-07-08T10:01

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани на площади 1,2 гектара, сообщили в оперативном штабе региона.В воскресенье в краевом ГУ МЧС информировали о том, что спасатели тушат сухую траву в бухте Инал в Туапсинском районе, площадь возгорания составляла около 3 тысяч квадратных метров, в понедельник она увеличилась до 1 гектара. Отмечалось, что угрозы частным домам нет. По данным оперштаба Кубани, для тушения пожара был привлечен вертолет Ка-32.Глава Туапсинского района Сергей Бойко добавил, что около ста человек было эвакуировано из четырёх баз отдыха, угрозы перехода огня на жилые дома нет."Природный пожар в Туапсинском районе локализован на площади 1,2 гектара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240707/pozhar-1958100644.html

https://ria.ru/20240708/pozhar-1958128079.html

краснодарский край

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край