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Природный пожар в Бухте Инал на Кубани локализовали - РИА Новости, 08.07.2024
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09:49 08.07.2024 (обновлено: 10:01 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/pozhar-1958144313.html
Природный пожар в Бухте Инал на Кубани локализовали
Природный пожар в Бухте Инал на Кубани локализовали - РИА Новости, 08.07.2024
Природный пожар в Бухте Инал на Кубани локализовали
Спасатели локализовали пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани на площади 1,2 гектара, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:49
2024-07-08T10:01
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани на площади 1,2 гектара, сообщили в оперативном штабе региона.В воскресенье в краевом ГУ МЧС информировали о том, что спасатели тушат сухую траву в бухте Инал в Туапсинском районе, площадь возгорания составляла около 3 тысяч квадратных метров, в понедельник она увеличилась до 1 гектара. Отмечалось, что угрозы частным домам нет. По данным оперштаба Кубани, для тушения пожара был привлечен вертолет Ка-32.Глава Туапсинского района Сергей Бойко добавил, что около ста человек было эвакуировано из четырёх баз отдыха, угрозы перехода огня на жилые дома нет."Природный пожар в Туапсинском районе локализован на площади 1,2 гектара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240707/pozhar-1958100644.html
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Природный пожар в Бухте Инал на Кубани локализовали

Природный пожар в Бухте Инал на Кубани локализовали на площади 1,2 гектара

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани на площади 1,2 гектара, сообщили в оперативном штабе региона.
В воскресенье в краевом ГУ МЧС информировали о том, что спасатели тушат сухую траву в бухте Инал в Туапсинском районе, площадь возгорания составляла около 3 тысяч квадратных метров, в понедельник она увеличилась до 1 гектара. Отмечалось, что угрозы частным домам нет. По данным оперштаба Кубани, для тушения пожара был привлечен вертолет Ка-32.
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Глава Туапсинского района Сергей Бойко добавил, что около ста человек было эвакуировано из четырёх баз отдыха, угрозы перехода огня на жилые дома нет.
"Природный пожар в Туапсинском районе локализован на площади 1,2 гектара", - говорится в сообщении.
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