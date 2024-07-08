https://ria.ru/20240708/pozhar-1958129521.html

Площадь пожара в бухте Инал на Кубани увеличилась до гектара

Площадь пожара в бухте Инал на Кубани увеличилась до гектара - РИА Новости, 08.07.2024

Площадь пожара в бухте Инал на Кубани увеличилась до гектара

Площадь горения травы в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края увеличилась до 1 гектара, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T08:27

2024-07-08T08:27

2024-07-08T08:27

происшествия

туапсинский район

краснодарский край

сергей бойко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Площадь горения травы в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края увеличилась до 1 гектара, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону. В воскресенье в краевом ГУ МЧС информировали о том, что спасатели тушат сухую траву в бухте Инал в Туапсинском районе, площадь возгорания составляла около 3 тысяч квадратных метров. Отмечалось, что угрозы частным домам нет. Позже глава Туапсинского района Сергей Бойко добавил, что площадь пожара достигла 6 тысяч квадратных метров, проводится эвакуация людей из ближайших баз отдыха. "Установлено, что происходит горение в МО Туапсинский район, Джубгское лесничество, Лермонтовское участковое лесничество, квартал 239, выдел 22. Площадь пожара 1 гектар. Привлекается от РСЧС 79 человек, 12 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240708/pozhar-1958128079.html

https://ria.ru/20240517/tuapse-1946588680.html

туапсинский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, туапсинский район, краснодарский край, сергей бойко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)