https://ria.ru/20240708/pozhar-1958129521.html
Площадь пожара в бухте Инал на Кубани увеличилась до гектара
Площадь пожара в бухте Инал на Кубани увеличилась до гектара - РИА Новости, 08.07.2024
Площадь пожара в бухте Инал на Кубани увеличилась до гектара
Площадь горения травы в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края увеличилась до 1 гектара, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T08:27
2024-07-08T08:27
2024-07-08T08:27
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
сергей бойко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Площадь горения травы в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края увеличилась до 1 гектара, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону. В воскресенье в краевом ГУ МЧС информировали о том, что спасатели тушат сухую траву в бухте Инал в Туапсинском районе, площадь возгорания составляла около 3 тысяч квадратных метров. Отмечалось, что угрозы частным домам нет. Позже глава Туапсинского района Сергей Бойко добавил, что площадь пожара достигла 6 тысяч квадратных метров, проводится эвакуация людей из ближайших баз отдыха. "Установлено, что происходит горение в МО Туапсинский район, Джубгское лесничество, Лермонтовское участковое лесничество, квартал 239, выдел 22. Площадь пожара 1 гектар. Привлекается от РСЧС 79 человек, 12 единиц техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240708/pozhar-1958128079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, туапсинский район, краснодарский край, сергей бойко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край, Сергей Бойко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в бухте Инал на Кубани увеличилась до гектара
Площадь горения травы в бухте Инал на Кубани выросла до гектара
КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Площадь горения травы в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края увеличилась до 1 гектара, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.
В воскресенье в краевом ГУ МЧС информировали о том, что спасатели тушат сухую траву в бухте Инал в Туапсинском районе, площадь возгорания составляла около 3 тысяч квадратных метров. Отмечалось, что угрозы частным домам нет.
Позже глава Туапсинского района Сергей Бойко
добавил, что площадь пожара достигла 6 тысяч квадратных метров, проводится эвакуация людей из ближайших баз отдыха.
"Установлено, что происходит горение в МО Туапсинский район, Джубгское лесничество, Лермонтовское участковое лесничество, квартал 239, выдел 22. Площадь пожара 1 гектар. Привлекается от РСЧС 79 человек, 12 единиц техники", - говорится в сообщении.