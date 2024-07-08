https://ria.ru/20240708/pozhar-1958128079.html

В Волгоградской области ликвидировали лесной пожар

В Волгоградской области ликвидировали лесной пожар - РИА Новости, 08.07.2024

В Волгоградской области ликвидировали лесной пожар

Лесной пожар возле села в Старополтавской районе Волгоградской области ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T08:06

2024-07-08T08:06

2024-07-08T08:22

происшествия

старополтавский район

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Лесной пожар возле села в Старополтавской районе Волгоградской области ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Ранее МЧС сообщало, что с пятницы возле села Салтово горела хвойная подстилка в сосновом лесу возле села в Старополтавском районе Волгоградской области, угрозы населенному пункту нет. Администрация района объявила режим повышенной готовности из-за пожара. По данным администрации, к вечеру пятницы была объявлена локализация возгорания."Пожар ликвидирован в 4.55", - сообщили в МЧС.

https://ria.ru/20231116/pozhar-1909744322.html

старополтавский район

волгоградская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, старополтавский район, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)