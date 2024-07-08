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В Волгоградской области ликвидировали лесной пожар
В Волгоградской области ликвидировали лесной пожар - РИА Новости, 08.07.2024
В Волгоградской области ликвидировали лесной пожар
Лесной пожар возле села в Старополтавской районе Волгоградской области ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T08:06
2024-07-08T08:06
2024-07-08T08:22
происшествия
старополтавский район
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Лесной пожар возле села в Старополтавской районе Волгоградской области ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Ранее МЧС сообщало, что с пятницы возле села Салтово горела хвойная подстилка в сосновом лесу возле села в Старополтавском районе Волгоградской области, угрозы населенному пункту нет. Администрация района объявила режим повышенной готовности из-за пожара. По данным администрации, к вечеру пятницы была объявлена локализация возгорания."Пожар ликвидирован в 4.55", - сообщили в МЧС.
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старополтавский район
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, старополтавский район, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Старополтавский район, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области ликвидировали лесной пожар
В Волгоградской области ликвидировали лесной пожар возле села Салтово