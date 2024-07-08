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Площадь пожара в бухте Инал на Кубани выросла до шести тысячи "квадратов" - РИА Новости, 08.07.2024
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00:13 08.07.2024 (обновлено: 13:10 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/pozhar-1958109970.html
Площадь пожара в бухте Инал на Кубани выросла до шести тысячи "квадратов"
Площадь пожара в бухте Инал на Кубани выросла до шести тысячи "квадратов" - РИА Новости, 08.07.2024
Площадь пожара в бухте Инал на Кубани выросла до шести тысячи "квадратов"
Площадь пожара в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, проводится эвакуация людей из ближайших баз... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T00:13
2024-07-08T13:10
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
сергей бойко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Площадь пожара в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, проводится эвакуация людей из ближайших баз отдыха, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко. Ранее в краевом ГУ МЧС информировали о том, что спасатели тушат сухую траву в бухте Инал в Туапсинском районе, площадь возгорания составляла около 3 тысяч квадратных метров. Отмечалось, что угрозы частным домам нет. "В тушении задействованы 65 человек и 9 единиц техники. Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха. Площадь возгорания составляет 0,6 гектаров", - написал Бойко в Telegram-канале.
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туапсинский район
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край, сергей бойко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край, Сергей Бойко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в бухте Инал на Кубани выросла до шести тысячи "квадратов"

Власти Кубани: пожар в бухте Инал увеличился до шести тысячи "квадратов"

© Сергей Бойко/TelegramЛиквидация пожара в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. 7 июля 2024
Ликвидация пожара в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Сергей Бойко/Telegram
Ликвидация пожара в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. 7 июля 2024
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Площадь пожара в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, проводится эвакуация людей из ближайших баз отдыха, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.
Ранее в краевом ГУ МЧС информировали о том, что спасатели тушат сухую траву в бухте Инал в Туапсинском районе, площадь возгорания составляла около 3 тысяч квадратных метров. Отмечалось, что угрозы частным домам нет.
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"В тушении задействованы 65 человек и 9 единиц техники. Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха. Площадь возгорания составляет 0,6 гектаров", - написал Бойко в Telegram-канале.
 
ПроисшествияТуапсинский районКраснодарский крайСергей БойкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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