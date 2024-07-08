Рейтинг@Mail.ru
Президент Египта поздравил Пезешкиана - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/pozdravlenie-1958372914.html
Президент Египта поздравил Пезешкиана
Президент Египта поздравил Пезешкиана - РИА Новости, 08.07.2024
Президент Египта поздравил Пезешкиана
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране, заявила канцелярия египетского лидера. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:59
2024-07-08T21:59
в мире
иран
египет
абдель фаттах ас-сиси
масуд пезешкиан
саид джалили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914629351_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_6ceffdacf839b3a5f916ef45944c3006.jpg
КАИР, 8 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране, заявила канцелярия египетского лидера. "Президент Абдель Фаттах ас-Сиси отправил телеграмму иранскому президенту Масуду Пезешкиану, в которой поздравил его с победой на президентских выборах", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси. Отмечается, что ас-Сиси пожелал новому президенту Ирана успехов и выразил признательность хорошим отношениям между египетским и иранским народами. Ранее кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html
иран
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914629351_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_fab9162b8ab79a12aeb4efae22a654ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, египет, абдель фаттах ас-сиси, масуд пезешкиан, саид джалили
В мире, Иран, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, Масуд Пезешкиан, Саид Джалили
Президент Египта поздравил Пезешкиана

Президент Египта ас-Сиси поздравил Пезешкиана с победой на выборах в Иране

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 8 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране, заявила канцелярия египетского лидера.
«
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси отправил телеграмму иранскому президенту Масуду Пезешкиану, в которой поздравил его с победой на президентских выборах", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси.
Отмечается, что ас-Сиси пожелал новому президенту Ирана успехов и выразил признательность хорошим отношениям между египетским и иранским народами.
Ранее кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Победивший на выборах президента Ирана Пезешкиан обратился к конкурентам
6 июля, 07:47
 
В миреИранЕгипетАбдель Фаттах ас-СисиМасуд ПезешкианСаид Джалили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала