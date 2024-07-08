https://ria.ru/20240708/pozdravlenie-1958372914.html
Президент Египта поздравил Пезешкиана
Президент Египта поздравил Пезешкиана - РИА Новости, 08.07.2024
Президент Египта поздравил Пезешкиана
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране, заявила канцелярия египетского лидера. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:59
2024-07-08T21:59
2024-07-08T21:59
в мире
иран
египет
абдель фаттах ас-сиси
масуд пезешкиан
саид джалили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914629351_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_6ceffdacf839b3a5f916ef45944c3006.jpg
КАИР, 8 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране, заявила канцелярия египетского лидера. "Президент Абдель Фаттах ас-Сиси отправил телеграмму иранскому президенту Масуду Пезешкиану, в которой поздравил его с победой на президентских выборах", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси. Отмечается, что ас-Сиси пожелал новому президенту Ирана успехов и выразил признательность хорошим отношениям между египетским и иранским народами. Ранее кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html
иран
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914629351_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_fab9162b8ab79a12aeb4efae22a654ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, египет, абдель фаттах ас-сиси, масуд пезешкиан, саид джалили
В мире, Иран, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, Масуд Пезешкиан, Саид Джалили
Президент Египта поздравил Пезешкиана
Президент Египта ас-Сиси поздравил Пезешкиана с победой на выборах в Иране