https://ria.ru/20240708/pozdravlenie-1958372914.html

Президент Египта поздравил Пезешкиана

Президент Египта поздравил Пезешкиана - РИА Новости, 08.07.2024

Президент Египта поздравил Пезешкиана

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране, заявила канцелярия египетского лидера. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T21:59

2024-07-08T21:59

2024-07-08T21:59

в мире

иран

египет

абдель фаттах ас-сиси

масуд пезешкиан

саид джалили

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КАИР, 8 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране, заявила канцелярия египетского лидера. "Президент Абдель Фаттах ас-Сиси отправил телеграмму иранскому президенту Масуду Пезешкиану, в которой поздравил его с победой на президентских выборах", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси. Отмечается, что ас-Сиси пожелал новому президенту Ирана успехов и выразил признательность хорошим отношениям между египетским и иранским народами. Ранее кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.

https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html

иран

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, египет, абдель фаттах ас-сиси, масуд пезешкиан, саид джалили