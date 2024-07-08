https://ria.ru/20240708/pozdravlenie-1958124771.html

Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа

Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа - РИА Новости, 08.07.2024

Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа

Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T07:08

2024-07-08T07:08

2024-07-08T09:51

владимир путин

общество

россия

тында

тайшет

байкало-амурская магистраль

советская гавань

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля."Сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали. И потому на повестке дня — дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры", — говорится в поздравлении.Российский лидер добавил, что к этому замечательному юбилею приурочены торжественные собрания, культурные и спортивные мероприятия в разных регионах России. Байкало-Амурская магистраль дала жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стала местом рождения смелых идей и замыслов, указал президент."БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии", — отметил глава государства.В заключение Путин пожелал ветеранам-бамовцам, нынешнему поколению железнодорожников и строителей успехов и всего наилучшего.БАМ протяженностью более 4,3 тысячи километров проходит от станции Тайшет до Советской Гавани через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Это одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, которая пересекает три часовых пояса и шесть регионов России, проходит через горные хребты, реки, районы многолетней мерзлоты.Днем рождения БАМа считается 8 июля. Именно в этот день в 1974 году было принято постановление "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали". Железная дорога возводилась в сложнейших климатических условиях.

https://ria.ru/20240620/bam-1954368490.html

https://ria.ru/20240707/bam-1957959102.html

https://ria.ru/20240708/bam-1957688449.html

россия

тында

тайшет

советская гавань

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владимир путин, общество, россия, тында, тайшет, байкало-амурская магистраль, советская гавань