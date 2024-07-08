Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа
Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкУчасток Байкало-Амурской магистрали в районе Северобайкальска
Участок Байкало-Амурской магистрали в районе Северобайкальска. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
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"Сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали. И потому на повестке дня — дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры", — говорится в поздравлении.
Российский лидер добавил, что к этому замечательному юбилею приурочены торжественные собрания, культурные и спортивные мероприятия в разных регионах России. Байкало-Амурская магистраль дала жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стала местом рождения смелых идей и замыслов, указал президент.
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"БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии", — отметил глава государства.
В заключение Путин пожелал ветеранам-бамовцам, нынешнему поколению железнодорожников и строителей успехов и всего наилучшего.
БАМ встречает 50-летний юбилей
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БАМ протяженностью более 4,3 тысячи километров проходит от станции Тайшет до Советской Гавани через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Это одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, которая пересекает три часовых пояса и шесть регионов России, проходит через горные хребты, реки, районы многолетней мерзлоты.
Днем рождения БАМа считается 8 июля. Именно в этот день в 1974 году было принято постановление "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали". Железная дорога возводилась в сложнейших климатических условиях.