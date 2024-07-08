https://ria.ru/20240708/potrebiteli-1958234343.html

В Ростове-на-Дону частично нет света из-за жары

В Ростове-на-Дону частично нет света из-за жары - РИА Новости, 08.07.2024

В Ростове-на-Дону частично нет света из-за жары

Потребители во всех районах Ростова-на-Дону вновь частично обесточены, энергетики и коммунальные службы города делают все, чтобы вернуть электроэнергию как... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:39

2024-07-08T14:39

2024-07-08T14:39

ростов-на-дону

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Потребители во всех районах Ростова-на-Дону вновь частично обесточены, энергетики и коммунальные службы города делают все, чтобы вернуть электроэнергию как можно скорее, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Графики временного отключения потребителей ранее вводили в Ростове-на-Дону 5 июля из-за экстремального роста температуры воздуха выше 39 градусов и нагрузок на электроэнергетическое оборудование. На следующий день графики отменили, однако перебои с электроснабжением в отдельных муниципалитетах продолжились. По информации Логвиненко, чтобы не допустить перегруза в электрических сетях в Ростове-на-Дону с 13.00 введен график временного отключения света. Режим обязаны исполнять все сетевые организации. "Частично обесточены потребители во всех районах города. График обычно вводится на период от полутора до четырех часов", - написал глава администрации города в Telegram. Энергетики и коммунальные службы города делают все возможное, чтобы свет как можно быстрее вернулся в дома ростовчан, и напряжение стабилизировалось, добавил он.

https://rsport.ria.ru/20240708/zhara-1958103728.html

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ростов-на-дону

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ростов-на-дону, алексей логвиненко, telegram