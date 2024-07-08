https://ria.ru/20240708/postradavshie-1958366645.html
При атаках ВСУ на ДНР пострадали двое взрослых и подросток
При атаках ВСУ на ДНР пострадали двое взрослых и подросток - РИА Новости, 08.07.2024
При атаках ВСУ на ДНР пострадали двое взрослых и подросток
Три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских войск на ДНР в понедельник, среди пострадавших есть подросток, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:10
2024-07-08T21:10
2024-07-08T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884919766_0:384:2731:1920_1920x0_80_0_0_1f81354c51dced08f95ba724f613d633.jpg
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских войск на ДНР в понедельник, среди пострадавших есть подросток, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Три мирных жителя, в том числе парень-подросток, сегодня пострадали вследствие украинской агрессии", - написал Пушилин в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшим оказана медицинская помощь. По данным главы региона, в результате применения ударных беспилотников со стороны ВСУ в Центрально-Городском районе Горловки ранены студент медицинского колледжа, а также водитель и пассажир трамвая. Кроме того, повреждения получили четыре дома в центре Горловки, Петровском районе Донецка и Александровке, а также два объекта гражданской инфраструктуры и трамвай в центре Горловки. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 20 вооруженных атак, выпущено более 45 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - отметил глава региона. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884919766_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e18277413bc0887a941e59dd0aabbcff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Стирол
При атаках ВСУ на ДНР пострадали двое взрослых и подросток
Пушилин: три мирных жителя, включая подростка, пострадали при атаках ВСУ на ДНР