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При атаках ВСУ на ДНР пострадали двое взрослых и подросток - РИА Новости, 08.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:10 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/postradavshie-1958366645.html
При атаках ВСУ на ДНР пострадали двое взрослых и подросток
При атаках ВСУ на ДНР пострадали двое взрослых и подросток - РИА Новости, 08.07.2024
При атаках ВСУ на ДНР пострадали двое взрослых и подросток
Три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских войск на ДНР в понедельник, среди пострадавших есть подросток, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:10
2024-07-08T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских войск на ДНР в понедельник, среди пострадавших есть подросток, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Три мирных жителя, в том числе парень-подросток, сегодня пострадали вследствие украинской агрессии", - написал Пушилин в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшим оказана медицинская помощь. По данным главы региона, в результате применения ударных беспилотников со стороны ВСУ в Центрально-Городском районе Горловки ранены студент медицинского колледжа, а также водитель и пассажир трамвая. Кроме того, повреждения получили четыре дома в центре Горловки, Петровском районе Донецка и Александровке, а также два объекта гражданской инфраструктуры и трамвай в центре Горловки. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 20 вооруженных атак, выпущено более 45 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - отметил глава региона. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Стирол
При атаках ВСУ на ДНР пострадали двое взрослых и подросток

Пушилин: три мирных жителя, включая подростка, пострадали при атаках ВСУ на ДНР

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Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских войск на ДНР в понедельник, среди пострадавших есть подросток, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Три мирных жителя, в том числе парень-подросток, сегодня пострадали вследствие украинской агрессии", - написал Пушилин в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшим оказана медицинская помощь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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5 июля, 08:00
По данным главы региона, в результате применения ударных беспилотников со стороны ВСУ в Центрально-Городском районе Горловки ранены студент медицинского колледжа, а также водитель и пассажир трамвая.
Кроме того, повреждения получили четыре дома в центре Горловки, Петровском районе Донецка и Александровке, а также два объекта гражданской инфраструктуры и трамвай в центре Горловки.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 20 вооруженных атак, выпущено более 45 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - отметил глава региона.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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