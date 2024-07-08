https://ria.ru/20240708/postradavshie-1958366645.html

При атаках ВСУ на ДНР пострадали двое взрослых и подросток

При атаках ВСУ на ДНР пострадали двое взрослых и подросток - РИА Новости, 08.07.2024

При атаках ВСУ на ДНР пострадали двое взрослых и подросток

Три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских войск на ДНР в понедельник, среди пострадавших есть подросток, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T21:10

2024-07-08T21:10

2024-07-08T21:10

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских войск на ДНР в понедельник, среди пострадавших есть подросток, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Три мирных жителя, в том числе парень-подросток, сегодня пострадали вследствие украинской агрессии", - написал Пушилин в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшим оказана медицинская помощь. По данным главы региона, в результате применения ударных беспилотников со стороны ВСУ в Центрально-Городском районе Горловки ранены студент медицинского колледжа, а также водитель и пассажир трамвая. Кроме того, повреждения получили четыре дома в центре Горловки, Петровском районе Донецка и Александровке, а также два объекта гражданской инфраструктуры и трамвай в центре Горловки. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 20 вооруженных атак, выпущено более 45 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - отметил глава региона. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол