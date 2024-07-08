https://ria.ru/20240708/postavki-1958378865.html

Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию

Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию - РИА Новости, 08.07.2024

Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию

Россия в июне увеличила поставки удобрений в Бразилию до максимальных с марта 2023 года 338 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T22:44

2024-07-08T22:44

2024-07-08T22:44

экономика

бразилия

россия

канада

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Россия в июне увеличила поставки удобрений в Бразилию до максимальных с марта 2023 года 338 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в начале лета экспорт российских удобрений увеличился в годовом выражении на 18%, а в месячном – на 11% - до 338 миллионов долларов. Это стало максимумом с марта 2023 года, когда Бразилия закупила у России удобрений на 378 миллионов долларов. Основой российского экспорта удобрений в Бразилию в июне были калийные удобрения, поставки которых за год выросли на 8% - до 160 миллионов долларов. Далее идут смешанные удобрения – их продажи выросли на 41%, до 129 миллионов долларов. Наконец, на 8% также выросли закупки Бразилией азотных удобрений – до 49,5 миллиона долларов. Россия в начале лета оставалась главным поставщиком удобрений в Бразилию. Второй была Канада, нарастившая экспорт на 19% - до 184 миллионов долларов. Марокко поднялось на третье место после того, как ее поставки подскочили в 2,3 раза – до 147 миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкают Китай (127 миллионов долларов) и Египет (80 миллионов долларов).

https://ria.ru/20240529/mid-1949048916.html

https://ria.ru/20240321/udobreniya-1934594187.html

бразилия

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канада

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экономика, бразилия, россия, канада