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Польша предоставит Украине еще несколько пакетов военной помощи - РИА Новости, 08.07.2024
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17:41 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/pomosch-1958311816.html
Польша предоставит Украине еще несколько пакетов военной помощи
Польша предоставит Украине еще несколько пакетов военной помощи - РИА Новости, 08.07.2024
Польша предоставит Украине еще несколько пакетов военной помощи
Польша предоставит Украине несколько пакетов военной помощи в этом году, следует из текста соглашения по безопасности, заключенного между Киевом и Варшавой. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:41
2024-07-08T17:41
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Польша предоставит Украине несколько пакетов военной помощи в этом году, следует из текста соглашения по безопасности, заключенного между Киевом и Варшавой. Ранее в понедельник Польша и Украина подписали соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. "В 2024 году Польша предоставит несколько пакетов существенной военной помощи и продолжит оказывать значительную поддержку в течение следующих 10 лет", - говорится в тексте соглашения, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского. В документе указано, что с 2022 года Польша предоставила Украине 44 пакета военной помощи. Общая сумма оказанной помощи Киеву превысила четыре миллиарда евро. Также соглашение предусматривает дальнейшую подготовку Польшей украинских военных. "Польша будет продолжать работу логистического хаба и выражает решимость сохранить свою ведущую роль в обеспечении эффективных поставок вооружения и оборудования в Украину. Польша будет способствовать перемещению военного и гражданского персонала, вооружения и оборудования ВСУ и других сил безопасности и обороны по территории Польши в другие страны для обучения и других целей", - говорится в тексте соглашения. Соглашение рассчитано на 10 лет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240708/eskadrilya-1958299732.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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в мире, польша, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Польша предоставит Украине еще несколько пакетов военной помощи

Польша предоставит Украине несколько пакетов военной помощи в 2024 году

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Польша предоставит Украине несколько пакетов военной помощи в этом году, следует из текста соглашения по безопасности, заключенного между Киевом и Варшавой.
Ранее в понедельник Польша и Украина подписали соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество.
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"В 2024 году Польша предоставит несколько пакетов существенной военной помощи и продолжит оказывать значительную поддержку в течение следующих 10 лет", - говорится в тексте соглашения, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского.
В документе указано, что с 2022 года Польша предоставила Украине 44 пакета военной помощи. Общая сумма оказанной помощи Киеву превысила четыре миллиарда евро. Также соглашение предусматривает дальнейшую подготовку Польшей украинских военных.
«
"Польша будет продолжать работу логистического хаба и выражает решимость сохранить свою ведущую роль в обеспечении эффективных поставок вооружения и оборудования в Украину. Польша будет способствовать перемещению военного и гражданского персонала, вооружения и оборудования ВСУ и других сил безопасности и обороны по территории Польши в другие страны для обучения и других целей", - говорится в тексте соглашения.
Соглашение рассчитано на 10 лет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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