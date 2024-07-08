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Польша готова поощрять украинцев возвращаться служить в ВСУ - РИА Новости, 08.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:50 08.07.2024 (обновлено: 18:51 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/polsha-1958331718.html
Польша готова поощрять украинцев возвращаться служить в ВСУ
Польша готова поощрять украинцев возвращаться служить в ВСУ - РИА Новости, 08.07.2024
Польша готова поощрять украинцев возвращаться служить в ВСУ
Польша по просьбе Украины будет "поощрять" украинцев возвращаться домой для службы в украинских войсках, говорится в тексте соглашения по безопасности,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:50
2024-07-08T18:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Польша по просьбе Украины будет "поощрять" украинцев возвращаться домой для службы в украинских войсках, говорится в тексте соглашения по безопасности, заключенного между Киевом и Варшавой. Польша и Украина в понедельник подписали соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. "Польша по просьбе Украины будет поощрять граждан Украины возвращаться в Украину для службы в ВСУ и других силах безопасности и обороны", - говорится в тексте соглашения, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в декабре 2023 года озвучил идею лишать мужчин – граждан Украины пособий и вида на жительство за границей, если они не хотят служить в украинской армии. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240708/polsha-1958297690.html
https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958165724.html
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в мире, украина, польша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Польша готова поощрять украинцев возвращаться служить в ВСУ

Польша будет поощрять украинцев возвращаться домой для службы в ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Польша по просьбе Украины будет "поощрять" украинцев возвращаться домой для службы в украинских войсках, говорится в тексте соглашения по безопасности, заключенного между Киевом и Варшавой.
Польша и Украина в понедельник подписали соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Польша подготовит для Киева легион из граждан Украины, заявил Зеленский
Вчера, 17:11
"Польша по просьбе Украины будет поощрять граждан Украины возвращаться в Украину для службы в ВСУ и других силах безопасности и обороны", - говорится в тексте соглашения, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в декабре 2023 года озвучил идею лишать мужчин – граждан Украины пособий и вида на жительство за границей, если они не хотят служить в украинской армии.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
На саммите НАТО Зеленскому придется брать, что предложат, пишут СМИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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