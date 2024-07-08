Польша готова поощрять украинцев возвращаться служить в ВСУ
Польша будет поощрять украинцев возвращаться домой для службы в ВСУ
© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Польша по просьбе Украины будет "поощрять" украинцев возвращаться домой для службы в украинских войсках, говорится в тексте соглашения по безопасности, заключенного между Киевом и Варшавой.
Польша и Украина в понедельник подписали соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество.
"Польша по просьбе Украины будет поощрять граждан Украины возвращаться в Украину для службы в ВСУ и других силах безопасности и обороны", - говорится в тексте соглашения, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в декабре 2023 года озвучил идею лишать мужчин – граждан Украины пособий и вида на жительство за границей, если они не хотят служить в украинской армии.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.