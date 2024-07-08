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Польша подготовит для Киева легион из граждан Украины, заявил Зеленский - РИА Новости, 08.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:11 08.07.2024 (обновлено: 17:12 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/polsha-1958297690.html
Польша подготовит для Киева легион из граждан Украины, заявил Зеленский
Польша подготовит для Киева легион из граждан Украины, заявил Зеленский - РИА Новости, 08.07.2024
Польша подготовит для Киева легион из граждан Украины, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Польша подготовит для Киева еще один "легион", состоящий из граждан Украины, проживающих в странах ЕС. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:11
2024-07-08T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Польша подготовит для Киева еще один "легион", состоящий из граждан Украины, проживающих в странах ЕС. Ранее в понедельник Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. "Мы зафиксировали в нашем соглашении о безопасности подготовку на территории Польши украинского легиона - нового добровольческого военного подразделения… Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с ВСУ", - сказал Зеленский на брифинге в Варшаве, который транслировался на YouTube-канале его офиса. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш 23 июня заявил, что более 20 тысяч украинских солдат прошли обучение в Польше. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958165724.html
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в мире, украина, польша, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Польша подготовит для Киева легион из граждан Украины, заявил Зеленский

Зеленский: Польша подготовит для Украины еще один легион из граждан Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Польша подготовит для Киева еще один "легион", состоящий из граждан Украины, проживающих в странах ЕС.
Ранее в понедельник Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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5 июля, 08:00
"Мы зафиксировали в нашем соглашении о безопасности подготовку на территории Польши украинского легиона - нового добровольческого военного подразделения… Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с ВСУ", - сказал Зеленский на брифинге в Варшаве, который транслировался на YouTube-канале его офиса.
Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш 23 июня заявил, что более 20 тысяч украинских солдат прошли обучение в Польше.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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