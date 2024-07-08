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Польша подняла в небо авиацию из-за "активности" России - РИА Новости, 08.07.2024
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06:57 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/polsha-1958123682.html
Польша подняла в небо авиацию из-за "активности" России
Польша подняла в небо авиацию из-за "активности" России - РИА Новости, 08.07.2024
Польша подняла в небо авиацию из-за "активности" России
Польша подняла в небо самолеты в связи с "активностью" дальней авиации России, сообщило в своем аккаунте Х оперативное командование ВС страны. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T06:57
2024-07-08T06:57
в мире
польша
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Польша подняла в небо самолеты в связи с "активностью" дальней авиации России, сообщило в своем аккаунте Х оперативное командование ВС страны."Обращаем ваше внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышен уровень шума, связанного с началом полетов польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве. Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации…", — говорится в публикации.Как утверждает командование, запущены необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, польша, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Польша подняла в небо авиацию из-за "активности" России

Польша подняла в небо самолеты из-за активности российской авиации

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Польша подняла в небо самолеты в связи с "активностью" дальней авиации России, сообщило в своем аккаунте Х оперативное командование ВС страны.
«
"Обращаем ваше внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышен уровень шума, связанного с началом полетов польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве. Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации…", — говорится в публикации.
Как утверждает командование, запущены необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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