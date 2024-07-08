https://ria.ru/20240708/polety-1958286853.html

Посол рассказал, с чем связана приостановка полетов Oman Air из Москвы

Посол рассказал, с чем связана приостановка полетов Oman Air из Москвы - РИА Новости, 08.07.2024

Посол рассказал, с чем связана приостановка полетов Oman Air из Москвы

Приостановка рейсов Oman Air из Москвы в столицу Омана связана со снижением спроса, полеты возобновятся после того, как спадет жара, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:39

2024-07-08T16:39

2024-07-08T17:15

москва

оман

россия

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

илья моргунов

маскат (город)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Приостановка рейсов Oman Air из Москвы в столицу Омана связана со снижением спроса, полеты возобновятся после того, как спадет жара, заявил РИА Новости российский посол в Маскате Илья Моргунов."Отменили до октября, ожидают новый турпоток просто. Сейчас очень слабая загрузка. Народу мало летает. В Омане жара жуткая, там отдыхать сейчас трудно. Местные тоже разъезжаются. Поэтому просто загрузки нет, а они из экономии денег исходят", - сказал Моргунов в беседе с агентством.Ассоциация туроператоров России (АТОР) 13 июня сообщала, что авиакомпания Oman Air приостанавливает полеты из Москвы в столицу Омана Маскат с 1 июля по 26 октября.

https://ria.ru/20240606/araviya-1951100805.html

москва

оман

россия

маскат (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, оман, россия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), илья моргунов, маскат (город)