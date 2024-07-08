https://ria.ru/20240708/polety-1958286853.html
Посол рассказал, с чем связана приостановка полетов Oman Air из Москвы
Посол рассказал, с чем связана приостановка полетов Oman Air из Москвы - РИА Новости, 08.07.2024
Посол рассказал, с чем связана приостановка полетов Oman Air из Москвы
Приостановка рейсов Oman Air из Москвы в столицу Омана связана со снижением спроса, полеты возобновятся после того, как спадет жара, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:39
2024-07-08T16:39
2024-07-08T17:15
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россия
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
илья моргунов
маскат (город)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Приостановка рейсов Oman Air из Москвы в столицу Омана связана со снижением спроса, полеты возобновятся после того, как спадет жара, заявил РИА Новости российский посол в Маскате Илья Моргунов."Отменили до октября, ожидают новый турпоток просто. Сейчас очень слабая загрузка. Народу мало летает. В Омане жара жуткая, там отдыхать сейчас трудно. Местные тоже разъезжаются. Поэтому просто загрузки нет, а они из экономии денег исходят", - сказал Моргунов в беседе с агентством.Ассоциация туроператоров России (АТОР) 13 июня сообщала, что авиакомпания Oman Air приостанавливает полеты из Москвы в столицу Омана Маскат с 1 июля по 26 октября.
https://ria.ru/20240606/araviya-1951100805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, оман, россия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), илья моргунов, маскат (город)
Москва, Оман, Россия, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Илья Моргунов, Маскат (город)
Посол рассказал, с чем связана приостановка полетов Oman Air из Москвы
Посол: приостановка полетов Oman Air из Москвы связана со снижением спроса