https://ria.ru/20240708/pokrytie-1958119537.html

В КГНЦ рассказали о новом покрытии подлодок пятого поколения

В КГНЦ рассказали о новом покрытии подлодок пятого поколения - РИА Новости, 08.07.2024

В КГНЦ рассказали о новом покрытии подлодок пятого поколения

Новое гидроакустическое резиновое покрытие для подводных лодок пятого поколения будет на 20% тоньше и намного эффективнее, заявил в интервью РИА Новости научный РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T04:07

2024-07-08T04:07

2024-07-08T04:35

валерий половинкин

сергей сафронов (телеведущий)

вмф рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новое гидроакустическое резиновое покрытие для подводных лодок пятого поколения будет на 20% тоньше и намного эффективнее, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин. КГНЦ является главным разработчиком новейших проектов кораблей, материалов и технологий для ВМФ РФ. "Речь идет об уменьшении толщины примерно до 10-20%, это более чем существенно. Дело не только в рецептуре веществ - в покрытии делаются специальные каналы, сверление. Оно - не просто монолит, а структура - конструкция, потому что наилучшим изолятором является воздух", - сказал Половинкин. Что касается подлодок пятого поколения, отметил он, то для них ученые стремятся создать полифункциональные покрытия. "К сожалению, на сегодняшний день в пресловутой борьбе "снаряд против брони" снаряд побеждает. Нужно скрыть корабли", - сказал Половинкин.

https://ria.ru/20240708/rossija-1958118466.html

https://ria.ru/20240131/podlodka-1924503048.html

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валерий половинкин, сергей сафронов (телеведущий), вмф рф