https://ria.ru/20240708/pokrytie-1958119537.html
В КГНЦ рассказали о новом покрытии подлодок пятого поколения
В КГНЦ рассказали о новом покрытии подлодок пятого поколения - РИА Новости, 08.07.2024
В КГНЦ рассказали о новом покрытии подлодок пятого поколения
Новое гидроакустическое резиновое покрытие для подводных лодок пятого поколения будет на 20% тоньше и намного эффективнее, заявил в интервью РИА Новости научный РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T04:07
2024-07-08T04:07
2024-07-08T04:35
валерий половинкин
сергей сафронов (телеведущий)
вмф рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новое гидроакустическое резиновое покрытие для подводных лодок пятого поколения будет на 20% тоньше и намного эффективнее, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин. КГНЦ является главным разработчиком новейших проектов кораблей, материалов и технологий для ВМФ РФ. "Речь идет об уменьшении толщины примерно до 10-20%, это более чем существенно. Дело не только в рецептуре веществ - в покрытии делаются специальные каналы, сверление. Оно - не просто монолит, а структура - конструкция, потому что наилучшим изолятором является воздух", - сказал Половинкин. Что касается подлодок пятого поколения, отметил он, то для них ученые стремятся создать полифункциональные покрытия. "К сожалению, на сегодняшний день в пресловутой борьбе "снаряд против брони" снаряд побеждает. Нужно скрыть корабли", - сказал Половинкин.
https://ria.ru/20240708/rossija-1958118466.html
https://ria.ru/20240131/podlodka-1924503048.html
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валерий половинкин, сергей сафронов (телеведущий), вмф рф
Валерий Половинкин, Сергей Сафронов (телеведущий), ВМФ РФ
В КГНЦ рассказали о новом покрытии подлодок пятого поколения
КГНЦ: гидроакустическое покрытие подлодок 5-го поколения будет тоньше на 20%
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новое гидроакустическое резиновое покрытие для подводных лодок пятого поколения будет на 20% тоньше и намного эффективнее, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.
КГНЦ является главным разработчиком новейших проектов кораблей, материалов и технологий для ВМФ РФ
.
"Речь идет об уменьшении толщины примерно до 10-20%, это более чем существенно. Дело не только в рецептуре веществ - в покрытии делаются специальные каналы, сверление. Оно - не просто монолит, а структура - конструкция, потому что наилучшим изолятором является воздух", - сказал Половинкин.
Что касается подлодок пятого поколения, отметил он, то для них ученые стремятся создать полифункциональные покрытия.
"К сожалению, на сегодняшний день в пресловутой борьбе "снаряд против брони" снаряд побеждает. Нужно скрыть корабли", - сказал Половинкин.