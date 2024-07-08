https://ria.ru/20240708/pogoda-1958127443.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 08.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T07:58

2024-07-08T07:58

2024-07-08T07:58

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 27 - плюс 29 градусов тепла, в Подмосковье от плюс 25 до плюс 30", - рассказал он. По словам синоптика, ветер в столице будет дуть южный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров останутся выше нормы и составят 751 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус