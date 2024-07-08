https://ria.ru/20240708/pogoda-1958127443.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 08.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T07:58
2024-07-08T07:58
2024-07-08T07:58
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888367960_0:245:3071:1972_1920x0_80_0_0_6c3af1f8820048685907db4cae44d118.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 27 - плюс 29 градусов тепла, в Подмосковье от плюс 25 до плюс 30", - рассказал он. По словам синоптика, ветер в столице будет дуть южный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров останутся выше нормы и составят 751 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888367960_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_81f17edf6d2e50074ecb366efa3d15dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидается небольшая облачность и до 29 градусов тепла