https://ria.ru/20240708/podrostok-1958199074.html
В Челябинской области подросток с врожденным заболеванием пропал в лесу
В Челябинской области подросток с врожденным заболеванием пропал в лесу - РИА Новости, 08.07.2024
В Челябинской области подросток с врожденным заболеванием пропал в лесу
Полиция, спасатели и поисковые отряда ищут 14-летнего подростка, имеющего врожденное заболевание и нуждающегося в медицинской помощи, который ушел в неизвестном РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:38
2024-07-08T12:38
2024-07-08T12:38
происшествия
еткульский район
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Полиция, спасатели и поисковые отряда ищут 14-летнего подростка, имеющего врожденное заболевание и нуждающегося в медицинской помощи, который ушел в неизвестном направлении утром 6 июля в лесу в Еткульском районе Челябинской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. "Сотрудники отдела МВД России по Еткульскому району разыскивают пропавшего без вести 14-летнего местного жителя. О пропаже ребенка полицейским сообщил его отец. Происшествие произошло в первой половине дня 6 июля. Мужчина рассказал, что мальчик пропал в лесном массиве рядом с поселком Бектыш. Особую тревогу вызывал тот факт, что подросток имеет врожденное заболевание, серьезно ограничивающее его физические возможности. Ему в любой момент может потребоваться медицинская помощь", - говорится в сообщении.Со слов отца, семья на машине выехала на лесную прогулку, во время которой взрослые отправились собирать грибы, мальчик оставался в машине, а когда взрослые вернулись, ребенка в автомобиле не оказалось. Сотрудники полиции обследовали территорию, для расширения зоны поиска задействован весь личный состав органа внутренних дел, к участию в розыске подключились и сотрудники, кто находился в эти дни на отдыхе. Содействие стражам порядка оказывают представители "ЛазаАлерт", добавляет пресс-служба полицейского главка. По данным поискового отряда "ЛизаАлерт" в Челябинской области, 7 июля в поисках мальчика приняли участие около 80 человек. В течение дня на месте поиска работали 5 кинологических расчётов, 2 конных расчета "ЛизаАлерт", 3 конных расчета местного казачества, поисковики на квадроциклах и мотоциклах, 4 расчета БПЛА, а также частный самолет авиационного крыла "ЛизаАлерт". Поисковый отряд публикует приметы подростка: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, был одет в фиолетовую рубашку, черную футболку, черные джинсы, серые сандалии.
https://ria.ru/20240607/poiski-1951237545.html
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происшествия, еткульский район, челябинская область, россия
Происшествия, Еткульский район, Челябинская область, Россия
В Челябинской области подросток с врожденным заболеванием пропал в лесу
ГУМВД: подросток с врожденным заболеванием пропал в Челябинской области 6 июля
ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Полиция, спасатели и поисковые отряда ищут 14-летнего подростка, имеющего врожденное заболевание и нуждающегося в медицинской помощи, который ушел в неизвестном направлении утром 6 июля в лесу в Еткульском районе Челябинской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
«
"Сотрудники отдела МВД России по Еткульскому району разыскивают пропавшего без вести 14-летнего местного жителя. О пропаже ребенка полицейским сообщил его отец. Происшествие произошло в первой половине дня 6 июля. Мужчина рассказал, что мальчик пропал в лесном массиве рядом с поселком Бектыш. Особую тревогу вызывал тот факт, что подросток имеет врожденное заболевание, серьезно ограничивающее его физические возможности. Ему в любой момент может потребоваться медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Со слов отца, семья на машине выехала на лесную прогулку, во время которой взрослые отправились собирать грибы, мальчик оставался в машине, а когда взрослые вернулись, ребенка в автомобиле не оказалось.
Сотрудники полиции обследовали территорию, для расширения зоны поиска задействован весь личный состав органа внутренних дел, к участию в розыске подключились и сотрудники, кто находился в эти дни на отдыхе. Содействие стражам порядка оказывают представители "ЛазаАлерт", добавляет пресс-служба полицейского главка.
По данным поискового отряда "ЛизаАлерт" в Челябинской области, 7 июля в поисках мальчика приняли участие около 80 человек. В течение дня на месте поиска работали 5 кинологических расчётов, 2 конных расчета "ЛизаАлерт", 3 конных расчета местного казачества, поисковики на квадроциклах и мотоциклах, 4 расчета БПЛА, а также частный самолет авиационного крыла "ЛизаАлерт". Поисковый отряд публикует приметы подростка: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, был одет в фиолетовую рубашку, черную футболку, черные джинсы, серые сандалии.