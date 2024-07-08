Рейтинг@Mail.ru
Земельные участки в Подмосковье получили 1205 многодетных семей - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:29 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/podmoskove-1958280537.html
Земельные участки в Подмосковье получили 1205 многодетных семей
Земельные участки в Подмосковье получили 1205 многодетных семей - РИА Новости, 08.07.2024
Земельные участки в Подмосковье получили 1205 многодетных семей
Земельными участками в Подмосковье обеспечили 1205 многодетных семей с начала текущего года, всего с начала действия программы землю получили более 37 тысяч... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:29
2024-07-08T16:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
воскресенск
чехов
жилье
многодетные семьи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869860349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de3774eb3bdf95a99694f6a2225bbadc.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Земельными участками в Подмосковье обеспечили 1205 многодетных семей с начала текущего года, всего с начала действия программы землю получили более 37 тысяч семей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. "Поддержка материнства и многодетных семей – одна из основных задач государства. Закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области действует уже 13 лет. За это время землю получили более 37 тысяч семей, что составляет 60% от общего количества многодетных, вставших на учет. С начала 2024 года земельными участками обеспечены 1205 семей", - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в этом году из собственности Подмосковья было передано в муниципальную собственность свыше 205 гектаров. Это позволит обеспечить землей более двух тысяч многодетных семей в Воскресенске, Чехове, Пушкинском и Одинцове. Адигамова также отметила, что за шесть месяцев этого года наибольшее количество многодетных семей обеспечили землей в городских округах: Подольск (91 семья), Люберцы (83 многодетных), Дмитровский и Коломна (по 73 семьи в каждом округе), Солнечногорск (70 семей), Электросталь (62 семьи), Истра (59), Ленинский (57), Краснознаменск (50), Домодедово (44).
https://ria.ru/20240704/obschepit-1957429898.html
московская область (подмосковье)
воскресенск
чехов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869860349_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_570317f6969dfe88af463687d633afb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), воскресенск, чехов, жилье, многодетные семьи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Воскресенск, Чехов, Жилье, Многодетные семьи

Земельные участки в Подмосковье получили 1205 многодетных семей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Московской области
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Дачные участки в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Земельными участками в Подмосковье обеспечили 1205 многодетных семей с начала текущего года, всего с начала действия программы землю получили более 37 тысяч семей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
"Поддержка материнства и многодетных семей – одна из основных задач государства. Закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области действует уже 13 лет. За это время землю получили более 37 тысяч семей, что составляет 60% от общего количества многодетных, вставших на учет. С начала 2024 года земельными участками обеспечены 1205 семей", - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, ее слова приводит пресс-служба.
Посетители на летней веранде кафе - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
В Подмосковье за полгода ввели свыше 400 новых предприятий общепита
4 июля, 16:16
Она добавила, что в этом году из собственности Подмосковья было передано в муниципальную собственность свыше 205 гектаров. Это позволит обеспечить землей более двух тысяч многодетных семей в Воскресенске, Чехове, Пушкинском и Одинцове.
Адигамова также отметила, что за шесть месяцев этого года наибольшее количество многодетных семей обеспечили землей в городских округах: Подольск (91 семья), Люберцы (83 многодетных), Дмитровский и Коломна (по 73 семьи в каждом округе), Солнечногорск (70 семей), Электросталь (62 семьи), Истра (59), Ленинский (57), Краснознаменск (50), Домодедово (44).
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВоскресенскЧеховЖильеМногодетные семьи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала