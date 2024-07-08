https://ria.ru/20240708/podmoskove-1958280537.html

Земельные участки в Подмосковье получили 1205 многодетных семей

Земельные участки в Подмосковье получили 1205 многодетных семей - РИА Новости, 08.07.2024

Земельные участки в Подмосковье получили 1205 многодетных семей

Земельными участками в Подмосковье обеспечили 1205 многодетных семей с начала текущего года, всего с начала действия программы землю получили более 37 тысяч... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:29

2024-07-08T16:29

2024-07-08T16:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

воскресенск

чехов

жилье

многодетные семьи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869860349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de3774eb3bdf95a99694f6a2225bbadc.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Земельными участками в Подмосковье обеспечили 1205 многодетных семей с начала текущего года, всего с начала действия программы землю получили более 37 тысяч семей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. "Поддержка материнства и многодетных семей – одна из основных задач государства. Закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области действует уже 13 лет. За это время землю получили более 37 тысяч семей, что составляет 60% от общего количества многодетных, вставших на учет. С начала 2024 года земельными участками обеспечены 1205 семей", - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в этом году из собственности Подмосковья было передано в муниципальную собственность свыше 205 гектаров. Это позволит обеспечить землей более двух тысяч многодетных семей в Воскресенске, Чехове, Пушкинском и Одинцове. Адигамова также отметила, что за шесть месяцев этого года наибольшее количество многодетных семей обеспечили землей в городских округах: Подольск (91 семья), Люберцы (83 многодетных), Дмитровский и Коломна (по 73 семьи в каждом округе), Солнечногорск (70 семей), Электросталь (62 семьи), Истра (59), Ленинский (57), Краснознаменск (50), Домодедово (44).

https://ria.ru/20240704/obschepit-1957429898.html

московская область (подмосковье)

воскресенск

чехов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), воскресенск, чехов, жилье, многодетные семьи