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Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 18 тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 18 тысяч гектаров - РИА Новости, 08.07.2024
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 18 тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае за выходные выросла до более чем 18 тысяч гектаров, сообщает региональное министерство лесного хозяйства и... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T03:44
2024-07-08T03:44
2024-07-08T03:44
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае за выходные выросла до более чем 18 тысяч гектаров, сообщает региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки. По данным министерства на пятницу, в крае полыхали 23 пожара на 15240 гектарах. "По состоянию на 08.00 (01.00 мск) 8 июля на территории Хабаровского края зарегистрировано 28 пожаров на общей площади 18096 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что пока ни один очаг не локализован. За истекшие сутки обнаружено 5 новых пожаров на площади 232 гектара, потушено два пожара на 124 гектарах. С начала сезона в регионе произошел 331 пожар на общей площади 251,8 тысячи гектаров.
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происшествия, коммерческая недвижимость, хабаровский край, природные пожары в россии
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Хабаровский край, Природные пожары в России
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 18 тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 18 тысяч гектаров
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае за выходные выросла до более чем 18 тысяч гектаров, сообщает региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки.
По данным министерства на пятницу, в крае полыхали 23 пожара на 15240 гектарах.
"По состоянию на 08.00 (01.00 мск) 8 июля на территории Хабаровского края зарегистрировано 28 пожаров на общей площади 18096 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пока ни один очаг не локализован.
За истекшие сутки обнаружено 5 новых пожаров на площади 232 гектара, потушено два пожара на 124 гектарах. С начала сезона в регионе произошел 331 пожар на общей площади 251,8 тысячи гектаров.