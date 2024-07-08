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Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 18 тысяч гектаров - РИА Новости, 08.07.2024
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03:44 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/ploschad-1958118897.html
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 18 тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 18 тысяч гектаров - РИА Новости, 08.07.2024
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 18 тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае за выходные выросла до более чем 18 тысяч гектаров, сообщает региональное министерство лесного хозяйства и... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T03:44
2024-07-08T03:44
происшествия
коммерческая недвижимость
хабаровский край
природные пожары в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае за выходные выросла до более чем 18 тысяч гектаров, сообщает региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки. По данным министерства на пятницу, в крае полыхали 23 пожара на 15240 гектарах. "По состоянию на 08.00 (01.00 мск) 8 июля на территории Хабаровского края зарегистрировано 28 пожаров на общей площади 18096 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что пока ни один очаг не локализован. За истекшие сутки обнаружено 5 новых пожаров на площади 232 гектара, потушено два пожара на 124 гектарах. С начала сезона в регионе произошел 331 пожар на общей площади 251,8 тысячи гектаров.
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происшествия, коммерческая недвижимость, хабаровский край, природные пожары в россии
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Хабаровский край, Природные пожары в России
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 18 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 18 тысяч гектаров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" на месте тушения лесного пожара
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана на месте тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" на месте тушения лесного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае за выходные выросла до более чем 18 тысяч гектаров, сообщает региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки.
По данным министерства на пятницу, в крае полыхали 23 пожара на 15240 гектарах.
"По состоянию на 08.00 (01.00 мск) 8 июля на территории Хабаровского края зарегистрировано 28 пожаров на общей площади 18096 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пока ни один очаг не локализован.
За истекшие сутки обнаружено 5 новых пожаров на площади 232 гектара, потушено два пожара на 124 гектарах. С начала сезона в регионе произошел 331 пожар на общей площади 251,8 тысячи гектаров.
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4 марта, 04:42
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьХабаровский крайПриродные пожары в России
 
 
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