https://ria.ru/20240708/plan-1958375525.html

"Предложат соглашение". На Западе раскрыли план США по России

"Предложат соглашение". На Западе раскрыли план США по России - РИА Новости, 08.07.2024

"Предложат соглашение". На Западе раскрыли план США по России

США предложат России договориться по украинскому вопросу независимо от того, каков будет итог американских выборов, заявил бывший посол Франции в Вашингтоне... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T22:18

2024-07-08T22:18

2024-07-08T22:23

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. США предложат России договориться по украинскому вопросу независимо от того, каков будет итог американских выборов, заявил бывший посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро в эфире YouTube-канала LCI."Американцы реалисты. Они прекрасно понимают, что Украина не вернет потерянные территории. Возможно, я ошибаюсь, но я убежден, что, независимо от итогов президентских выборов в США в ноябре, с Россией будет достигнуто соглашение", — полагает эксперт.По словам Аро, с такой инициативой выступят именно американцы, они попытаются договориться с россиянами для урегулирования конфликта на Украине. Дипломат убежден, что европейцы примут мирное соглашение с Россией даже на тех условиях, которые, вероятно, предложит Дональд Трамп."Мы будем ворчать, но мы примем, потому что это будет облегчением для нас", — предположил Аро.Российский лидер Владимир Путин неоднократно указывал на готовность Москвы к урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем. Президент подчеркнул, что переговоры должны быть основаны на реальности, на реалиях, которые сложились на земле, а не на хотелках после применения психотропных средств.

https://ria.ru/20240708/peregovory-1958366512.html

https://ria.ru/20240708/udary-1958333134.html

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в мире, россия, сша, украина, жерар аро, дональд трамп, владимир путин