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Писториус назвал согласованный проект бюджета на оборону ФРГ досадным - РИА Новости, 08.07.2024
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22:12 08.07.2024 (обновлено: 22:18 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/pistorius-1958374861.html
Писториус назвал согласованный проект бюджета на оборону ФРГ досадным
Писториус назвал согласованный проект бюджета на оборону ФРГ досадным - РИА Новости, 08.07.2024
Писториус назвал согласованный проект бюджета на оборону ФРГ досадным
Глава министерства обороны Германии Борис Писториус считает досадным тот факт, что правительство в рамках госбюджета на 2025 год согласовало меньший объём... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T22:12
2024-07-08T22:18
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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус считает досадным тот факт, что правительство в рамках госбюджета на 2025 год согласовало меньший объём средств на оборону, чем он запрашивал ранее, об этом министр сообщил во время посещения проходящих на Аляске учений Arctic Defender. "Да, я получил значительно меньше, чем запрашивал. Для меня это досадно. Потому что я не смогу инициировать некоторые вещи с той скоростью, которой требуют "Zeitenwende" (смена эпохи, провозглашена канцлером Олафом Шольцем после начала конфликта на Украине - ред.) и угрожающая ситуация. Посмотрим, что произойдет в ближайшие недели и месяцы", - заявил Писториус. Его слова приводятся на сайте министерства обороны. В то же время министр подчеркнул, что для достижения целей НАТО по расходам в 2 % ВВП средств достаточно. Ранее в кабмине ФРГ анонсировали, что согласованный на недавнем заседании ежегодный оборонный бюджет ФРГ на 2028 год составит 80 миллиардов евро. На 2025 год кабмин смог согласовать увеличение оборонного бюджет лишь на 1,2 миллиарда по отношению к текущим 52 миллиардам евро ежегодно. Проект бюджета на следующий год внесен на согласование в парламент страны. В апреле Писториус предупреждал, что Германии, возможно, придется остановить программу перевооружения, если оборонный бюджет на следующий год не будет увеличен. Писториус уточнял, что бундесверу нужно примерно на 6,5 миллиарда евро больше в бюджете на 2025 год.
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в мире, германия, аляска, украина, борис писториус, олаф шольц, нато
В мире, Германия, Аляска, Украина, Борис Писториус, Олаф Шольц, НАТО
Писториус назвал согласованный проект бюджета на оборону ФРГ досадным

Глава Минобороны ФРГ Писториус: правительство получило меньше средств на оборону

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус считает досадным тот факт, что правительство в рамках госбюджета на 2025 год согласовало меньший объём средств на оборону, чем он запрашивал ранее, об этом министр сообщил во время посещения проходящих на Аляске учений Arctic Defender.
«
"Да, я получил значительно меньше, чем запрашивал. Для меня это досадно. Потому что я не смогу инициировать некоторые вещи с той скоростью, которой требуют "Zeitenwende" (смена эпохи, провозглашена канцлером Олафом Шольцем после начала конфликта на Украине - ред.) и угрожающая ситуация. Посмотрим, что произойдет в ближайшие недели и месяцы", - заявил Писториус. Его слова приводятся на сайте министерства обороны.
В то же время министр подчеркнул, что для достижения целей НАТО по расходам в 2 % ВВП средств достаточно.
Ранее в кабмине ФРГ анонсировали, что согласованный на недавнем заседании ежегодный оборонный бюджет ФРГ на 2028 год составит 80 миллиардов евро. На 2025 год кабмин смог согласовать увеличение оборонного бюджет лишь на 1,2 миллиарда по отношению к текущим 52 миллиардам евро ежегодно. Проект бюджета на следующий год внесен на согласование в парламент страны.
В апреле Писториус предупреждал, что Германии, возможно, придется остановить программу перевооружения, если оборонный бюджет на следующий год не будет увеличен. Писториус уточнял, что бундесверу нужно примерно на 6,5 миллиарда евро больше в бюджете на 2025 год.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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В миреГерманияАляскаУкраинаБорис ПисториусОлаф ШольцНАТО
 
 
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