https://ria.ru/20240708/pistorius-1958374861.html

Писториус назвал согласованный проект бюджета на оборону ФРГ досадным

Писториус назвал согласованный проект бюджета на оборону ФРГ досадным - РИА Новости, 08.07.2024

Писториус назвал согласованный проект бюджета на оборону ФРГ досадным

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус считает досадным тот факт, что правительство в рамках госбюджета на 2025 год согласовало меньший объём... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T22:12

2024-07-08T22:12

2024-07-08T22:18

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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус считает досадным тот факт, что правительство в рамках госбюджета на 2025 год согласовало меньший объём средств на оборону, чем он запрашивал ранее, об этом министр сообщил во время посещения проходящих на Аляске учений Arctic Defender. "Да, я получил значительно меньше, чем запрашивал. Для меня это досадно. Потому что я не смогу инициировать некоторые вещи с той скоростью, которой требуют "Zeitenwende" (смена эпохи, провозглашена канцлером Олафом Шольцем после начала конфликта на Украине - ред.) и угрожающая ситуация. Посмотрим, что произойдет в ближайшие недели и месяцы", - заявил Писториус. Его слова приводятся на сайте министерства обороны. В то же время министр подчеркнул, что для достижения целей НАТО по расходам в 2 % ВВП средств достаточно. Ранее в кабмине ФРГ анонсировали, что согласованный на недавнем заседании ежегодный оборонный бюджет ФРГ на 2028 год составит 80 миллиардов евро. На 2025 год кабмин смог согласовать увеличение оборонного бюджет лишь на 1,2 миллиарда по отношению к текущим 52 миллиардам евро ежегодно. Проект бюджета на следующий год внесен на согласование в парламент страны. В апреле Писториус предупреждал, что Германии, возможно, придется остановить программу перевооружения, если оборонный бюджет на следующий год не будет увеличен. Писториус уточнял, что бундесверу нужно примерно на 6,5 миллиарда евро больше в бюджете на 2025 год.

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, аляска, украина, борис писториус, олаф шольц, нато