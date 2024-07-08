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РКН заблокировал песню группы "Кровосток"
РКН заблокировал песню группы "Кровосток" - РИА Новости, 08.07.2024
РКН заблокировал песню группы "Кровосток"
Роскомнадзор запретил на платформе "Яндекс.Музыка" одну из композиций группы "Кровосток" из-за наличия в тексте информации, пропагандирующей педофилию, сообщили РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:29
2024-07-08T19:29
2024-07-08T19:29
шоубиз
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
яндекс.музыка
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Роскомнадзор запретил на платформе "Яндекс.Музыка" одну из композиций группы "Кровосток" из-за наличия в тексте информации, пропагандирующей педофилию, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее группа "Кровосток" сообщила в соцсети X, что их первый альбом "Река крови" заблокирован. "Роскомнадзор признал запрещенной одну из композиций этого исполнителя из-за наличия в ее тексте информации, пропагандирующей педофилию. Произведение было размещено на платформе "Яндекс.Музыка", - говорится в сообщении. Как пояснили в ведомстве, Роскомнадзор внес песню в Единый реестр запрещенной информации и направил в адрес администрации "Яндекс" требование ограничить доступ к композиции, содержащей противоправный контент. По словам РКН, компания выполнила требование ведомства, доступ к песне ограничен.
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс.музыка, яндекс
Шоубиз, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Яндекс.Музыка, Яндекс
РКН заблокировал песню группы "Кровосток"
РКН заблокировал песню группы "Кровосток" из-за пропаганды педофилии в тексте