https://ria.ru/20240708/pesnja-1958344718.html

РКН заблокировал песню группы "Кровосток"

РКН заблокировал песню группы "Кровосток" - РИА Новости, 08.07.2024

РКН заблокировал песню группы "Кровосток"

Роскомнадзор запретил на платформе "Яндекс.Музыка" одну из композиций группы "Кровосток" из-за наличия в тексте информации, пропагандирующей педофилию, сообщили РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:29

2024-07-08T19:29

2024-07-08T19:29

шоубиз

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

яндекс.музыка

яндекс

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Роскомнадзор запретил на платформе "Яндекс.Музыка" одну из композиций группы "Кровосток" из-за наличия в тексте информации, пропагандирующей педофилию, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее группа "Кровосток" сообщила в соцсети X, что их первый альбом "Река крови" заблокирован. "Роскомнадзор признал запрещенной одну из композиций этого исполнителя из-за наличия в ее тексте информации, пропагандирующей педофилию. Произведение было размещено на платформе "Яндекс.Музыка", - говорится в сообщении. Как пояснили в ведомстве, Роскомнадзор внес песню в Единый реестр запрещенной информации и направил в адрес администрации "Яндекс" требование ограничить доступ к композиции, содержащей противоправный контент. По словам РКН, компания выполнила требование ведомства, доступ к песне ограничен.

https://ria.ru/20231120/fas-1910504030.html

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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс.музыка, яндекс