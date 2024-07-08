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В Кремле поддержали создание платформы мира для решения украинского кризиса - РИА Новости, 08.07.2024
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12:18 08.07.2024 (обновлено: 12:41 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/peskov-1958191973.html
В Кремле поддержали создание платформы мира для решения украинского кризиса
В Кремле поддержали создание платформы мира для решения украинского кризиса - РИА Новости, 08.07.2024
В Кремле поддержали создание платформы мира для решения украинского кризиса
Пока платформы для урегулирования ситуации на Украине нет, было бы здорово, если бы она появилась, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:18
2024-07-08T12:41
в мире
турция
украина
россия
дмитрий песков
хакан фидан
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пока платформы для урегулирования ситуации на Украине нет, было бы здорово, если бы она появилась, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока такой платформы нет ("платформы мира" - ред.), но здесь можно с господином (главой МИД Турции Хаканом – ред.) Фиданом только согласиться. Действительно, было бы здорово, если бы такая платформа была", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к возможности "платформы мира", предложенной Фиданом. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция считает необходимым создание "платформы мира" с широкой вовлеченностью стран для урегулирования конфликта на Украине.
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в мире, турция, украина, россия, дмитрий песков, хакан фидан
В мире, Турция, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Хакан Фидан
В Кремле поддержали создание платформы мира для решения украинского кризиса

Песков: платформы по решению украинского кризиса нет, было бы здорово ее иметь

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пока платформы для урегулирования ситуации на Украине нет, было бы здорово, если бы она появилась, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока такой платформы нет ("платформы мира" - ред.), но здесь можно с господином (главой МИД Турции Хаканом – ред.) Фиданом только согласиться. Действительно, было бы здорово, если бы такая платформа была", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к возможности "платформы мира", предложенной Фиданом.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция считает необходимым создание "платформы мира" с широкой вовлеченностью стран для урегулирования конфликта на Украине.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Глава МИД Турции исключил урегулирование конфликта на Украине в 2024 году
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В миреТурцияУкраинаРоссияДмитрий ПесковХакан Фидан
 
 
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