https://ria.ru/20240708/peskov-1958191973.html

В Кремле поддержали создание платформы мира для решения украинского кризиса

В Кремле поддержали создание платформы мира для решения украинского кризиса - РИА Новости, 08.07.2024

В Кремле поддержали создание платформы мира для решения украинского кризиса

Пока платформы для урегулирования ситуации на Украине нет, было бы здорово, если бы она появилась, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:18

2024-07-08T12:18

2024-07-08T12:41

в мире

турция

украина

россия

дмитрий песков

хакан фидан

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пока платформы для урегулирования ситуации на Украине нет, было бы здорово, если бы она появилась, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока такой платформы нет ("платформы мира" - ред.), но здесь можно с господином (главой МИД Турции Хаканом – ред.) Фиданом только согласиться. Действительно, было бы здорово, если бы такая платформа была", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к возможности "платформы мира", предложенной Фиданом. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция считает необходимым создание "платформы мира" с широкой вовлеченностью стран для урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240319/konflikt_na_ukraine-1934133515.html

турция

украина

россия

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в мире, турция, украина, россия, дмитрий песков, хакан фидан