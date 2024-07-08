https://ria.ru/20240708/peskov-1958189143.html

Песков выразил надежду на развитие отношений России и Ирана после выборов

Песков выразил надежду на развитие отношений России и Ирана после выборов - РИА Новости, 08.07.2024

Песков выразил надежду на развитие отношений России и Ирана после выборов

Москва рассчитывает на продолжение тесных партнерских отношений с Тегераном после окончания президентских выборов в стране, двусторонние отношения демонстрируют РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:08

2024-07-08T12:08

2024-07-08T12:08

иран

дмитрий песков

масуд пезешкиан

саид джалили

россия

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает на продолжение тесных партнерских отношений с Тегераном после окончания президентских выборов в стране, двусторонние отношения демонстрируют позитивную динамику в контексте дальнейшего развития, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Надеемся на продолжение тесных партнерских союзнических отношений с Тегераном, которые имеют весьма позитивную динамику в плане развития и углубления в самых различных областях", - сказал Песков на брифинге. Ранее кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%. -0-

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иран, дмитрий песков, масуд пезешкиан, саид джалили, россия, в мире