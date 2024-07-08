https://ria.ru/20240708/peskov-1958188823.html

Песков назвал Путина сторонником дипломатии в решении украинского кризиса

Песков назвал Путина сторонником дипломатии в решении украинского кризиса - РИА Новости, 08.07.2024

Песков назвал Путина сторонником дипломатии в решении украинского кризиса

Президент России Владимир Путин является убежденным сторонником предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки украинского кризиса,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:07

2024-07-08T12:07

2024-07-08T12:08

в мире

турция

россия

украина

владимир путин

дмитрий песков

хакан фидан

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин является убежденным сторонником предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки украинского кризиса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что президент Путин является убежденным сторонником предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки в украинском конфликте. И, конечно же, мы никогда не отказывались от переговоров, наоборот, мы были сторонниками переговоров с участием всех заинтересованных сторон", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к возможности платформы мира, предложенной главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция считает необходимым создание "платформы мира" с широкой вовлеченностью стран для урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240215/putin-1927572880.html

турция

россия

украина

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в мире, турция, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, хакан фидан