https://ria.ru/20240708/peregovory-1958366512.html

"Ему придется". Во Франции неожиданно высказались о Путине

"Ему придется". Во Франции неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 08.07.2024

"Ему придется". Во Франции неожиданно высказались о Путине

Владимиру Зеленскому придется рано или поздно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине, заявил французский... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T21:10

2024-07-08T21:10

2024-07-08T21:10

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется рано или поздно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине, заявил французский генерал Николя Ришу в эфире YouTube-канала LCI."Я думаю, что на сегодняшний день рано или поздно ему (Зеленскому. — Прим. ред.) придется идти и договариваться с Путиным, потому что никаких побед на поле боя у Украины нет, и она находится в крайне невыгодном положении", — отметил офицер.Ришу напомнил, что в мировой истории полная капитуляция одного из участников вооруженного противостояния — исключительный случай, поэтому в будущем придет день, когда сторонам придется искать дипломатические пути выхода из конфликта.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.

https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958353061.html

https://ria.ru/20240708/udary-1958333134.html

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в мире, украина, франция, россия, владимир путин, владимир зеленский, такер карлсон