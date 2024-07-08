https://ria.ru/20240708/pentagon-1958381654.html

Пентагон объявил о продолжении разработки ракеты Sentinel

Пентагон объявил о продолжении разработки ракеты Sentinel - РИА Новости, 08.07.2024

Пентагон объявил о продолжении разработки ракеты Sentinel

Пентагон объявил, что разработка межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel будет продолжена, несмотря на то, что стоимость программы на 81% превзошла... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T23:07

2024-07-08T23:07

2024-07-08T23:07

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ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Пентагон объявил, что разработка межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel будет продолжена, несмотря на то, что стоимость программы на 81% превзошла первоначальные расчеты. Законодательство требует сворачивать работы при превышении сметы на 25%, но делает исключение для проектов, особо значимых для национальной безопасности, не имеющих альтернатив и отвечающих ряду других критериев. "По результатам анализа (заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению) доктор Уильям Лаплант... засвидетельствовал, что программа Sentinel отвечает законодательным критерия продолжения", - сказано в заявлении. Лаплант предписал командованию военно-воздушных сил реструктурировать программу для устранения причин срывов, а также принять меры к удержанию расходов под контролем в будущем. Стоимость программы теперь составляет 140,9 миллиарда долларов – на 81% больше оценки на сентябрь 2020 года. "Мы полностью осознаем масштабы затрат, но также понимаем, с какими рисками сопряжен отказ от модернизации наших ядерных сил... Sentinel представляет собой по-настоящему историческую программу обновления наземного сегмента триады", - сказал Лаплант.

https://ria.ru/20240708/angara-1958179940.html

https://ria.ru/20240509/ssha-1944844010.html

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космос - риа наука, сша, министерство обороны сша, в мире