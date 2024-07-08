https://ria.ru/20240708/pentagon-1958381654.html
Пентагон объявил о продолжении разработки ракеты Sentinel
Пентагон объявил о продолжении разработки ракеты Sentinel - РИА Новости, 08.07.2024
Пентагон объявил о продолжении разработки ракеты Sentinel
Пентагон объявил, что разработка межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel будет продолжена, несмотря на то, что стоимость программы на 81% превзошла... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:07
2024-07-08T23:07
2024-07-08T23:07
космос - риа наука
сша
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Пентагон объявил, что разработка межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel будет продолжена, несмотря на то, что стоимость программы на 81% превзошла первоначальные расчеты. Законодательство требует сворачивать работы при превышении сметы на 25%, но делает исключение для проектов, особо значимых для национальной безопасности, не имеющих альтернатив и отвечающих ряду других критериев. "По результатам анализа (заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению) доктор Уильям Лаплант... засвидетельствовал, что программа Sentinel отвечает законодательным критерия продолжения", - сказано в заявлении. Лаплант предписал командованию военно-воздушных сил реструктурировать программу для устранения причин срывов, а также принять меры к удержанию расходов под контролем в будущем. Стоимость программы теперь составляет 140,9 миллиарда долларов – на 81% больше оценки на сентябрь 2020 года. "Мы полностью осознаем масштабы затрат, но также понимаем, с какими рисками сопряжен отказ от модернизации наших ядерных сил... Sentinel представляет собой по-настоящему историческую программу обновления наземного сегмента триады", - сказал Лаплант.
https://ria.ru/20240708/angara-1958179940.html
https://ria.ru/20240509/ssha-1944844010.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, сша, министерство обороны сша, в мире
Космос - РИА Наука, США, Министерство обороны США, В мире
Пентагон объявил о продолжении разработки ракеты Sentinel
Пентагон объявил о продолжении разработки баллистической ракеты Sentinel
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Пентагон объявил, что разработка межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel будет продолжена, несмотря на то, что стоимость программы на 81% превзошла первоначальные расчеты.
Законодательство требует сворачивать работы при превышении сметы на 25%, но делает исключение для проектов, особо значимых для национальной безопасности, не имеющих альтернатив и отвечающих ряду других критериев.
«
"По результатам анализа (заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению) доктор Уильям Лаплант... засвидетельствовал, что программа Sentinel отвечает законодательным критерия продолжения", - сказано в заявлении.
Лаплант предписал командованию военно-воздушных сил реструктурировать программу для устранения причин срывов, а также принять меры к удержанию расходов под контролем в будущем. Стоимость программы теперь составляет 140,9 миллиарда долларов – на 81% больше оценки на сентябрь 2020 года.
"Мы полностью осознаем масштабы затрат, но также понимаем, с какими рисками сопряжен отказ от модернизации наших ядерных сил... Sentinel представляет собой по-настоящему историческую программу обновления наземного сегмента триады", - сказал Лаплант.