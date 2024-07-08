https://ria.ru/20240708/patrushev-1958264432.html

Патрушев прокомментировал итоги парламентских выборов в Европе

Патрушев прокомментировал итоги парламентских выборов в Европе - РИА Новости, 08.07.2024

Патрушев прокомментировал итоги парламентских выборов в Европе

Европейские политики, тотально зависимые от Лондона и Вашингтона, увлекшиеся противостоянием с Россией и поддержкой преступного киевского режима, раздражают... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:45

2024-07-08T15:45

2024-07-08T15:45

россия

николай патрушев

евросоюз

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Европейские политики, тотально зависимые от Лондона и Вашингтона, увлекшиеся противостоянием с Россией и поддержкой преступного киевского режима, раздражают своих граждан - это показали итоги парламентских выборов в Европе, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. "Значительная часть европейцев всё чаще выражает недовольство политикой своих властей, планомерно ведущих Европу по пути деградации", - сказал Патрушев сайту "Аргументы и факты", комментируя результаты выборов. "Увлекшись противостоянием с Россией и поддержкой преступного киевского режима, руководители Франции, как и ряда других стран ЕС, практически забыли о национальных интересах. Пытаясь повлиять на Россию санкциями, они загнали экономику своих же государств в рецессию, лишили свою промышленность конкурентных преимуществ. Последствия могут стать для них исключительно серьезными", - добавил он. "Попавшие в тотальную зависимость от Лондона и Вашингтона европейские политики не только не могут добиться успехов на ниве "сдерживания" России, но и раздражают такими действиями своих граждан. Полагаю, что европейцы долго мириться с такой ситуацией не станут. Этот процесс мы уже наблюдаем в ходе парламентских выборов", - подчеркнул Патрушев. По его словам, при этом для России открываются новые возможности для достижения технологического суверенитета, прорывных научно-технических решений, использования незадействованных ранее ресурсов. "Кстати, одной из самых высокотехнологичных отраслей у нас становится судостроение. Сегодня оно демонстрирует положительную динамику по всем ключевым показателям, в том числе по внедрению уникальных инновационных разработок", - отметил помощник президента РФ.

https://ria.ru/20240708/sholts-1958253802.html

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