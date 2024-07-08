https://ria.ru/20240708/patrushev-1958264054.html

Патрушев прокомментировал призыв Польши конфисковать российские активы

Патрушев прокомментировал призыв Польши конфисковать российские активы - РИА Новости, 08.07.2024

Патрушев прокомментировал призыв Польши конфисковать российские активы

Страны, пошедшие на арест российских активов, со временем сполна заплатят за действия своего руководства, предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:45

2024-07-08T15:45

2024-07-08T15:45

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Страны, пошедшие на арест российских активов, со временем сполна заплатят за действия своего руководства, предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Так он прокомментировал недавние слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, призвавшего страны Запада научиться извлекать выгоду из эскалации отношений с Россией и, например, конфисковать все 300 миллиардов евро российских активов. Также Сикорский заявил, что на Западе "забыли" о том, что Россию можно победить. "Готов повторить для главы польского МИДа, страдающего фразерством и плохо знающего историю: да, Россия переживала сложные времена, но победить ее невозможно ни на поле боя, ни санкциями, ни запугиванием и подкупом граждан", - сказал Патрушев сайту "Аргументы и факты". "А что касается ареста и использования активов – это грубейшее нарушение международного права, подрывающее мировую финансовую систему. И это откровенное воровство не останется безнаказанным. Придет время, и страны, покусившиеся на российские материальные ценности, сполна заплатят за такие действия своего руководства", - добавил Патрушев. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20231108/aktivy-1908113602.html

https://ria.ru/20240629/plan-1956383758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, европа, николай патрушев, радослав сикорский, сергей лавров, евросоюз, мид польши, g7