https://ria.ru/20240708/patrushev-1958264054.html
Патрушев прокомментировал призыв Польши конфисковать российские активы
Патрушев прокомментировал призыв Польши конфисковать российские активы - РИА Новости, 08.07.2024
Патрушев прокомментировал призыв Польши конфисковать российские активы
Страны, пошедшие на арест российских активов, со временем сполна заплатят за действия своего руководства, предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:45
2024-07-08T15:45
2024-07-08T15:45
россия
украина
европа
николай патрушев
радослав сикорский
сергей лавров
евросоюз
мид польши
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Страны, пошедшие на арест российских активов, со временем сполна заплатят за действия своего руководства, предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Так он прокомментировал недавние слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, призвавшего страны Запада научиться извлекать выгоду из эскалации отношений с Россией и, например, конфисковать все 300 миллиардов евро российских активов. Также Сикорский заявил, что на Западе "забыли" о том, что Россию можно победить. "Готов повторить для главы польского МИДа, страдающего фразерством и плохо знающего историю: да, Россия переживала сложные времена, но победить ее невозможно ни на поле боя, ни санкциями, ни запугиванием и подкупом граждан", - сказал Патрушев сайту "Аргументы и факты". "А что касается ареста и использования активов – это грубейшее нарушение международного права, подрывающее мировую финансовую систему. И это откровенное воровство не останется безнаказанным. Придет время, и страны, покусившиеся на российские материальные ценности, сполна заплатят за такие действия своего руководства", - добавил Патрушев. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20231108/aktivy-1908113602.html
https://ria.ru/20240629/plan-1956383758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, европа, николай патрушев, радослав сикорский, сергей лавров, евросоюз, мид польши, g7
Россия, Украина, Европа, Николай Патрушев, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, Евросоюз, МИД Польши, G7
Патрушев прокомментировал призыв Польши конфисковать российские активы
Патрушев: страны, покусившиеся на российские активы, заплатят за свои действия
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Страны, пошедшие на арест российских активов, со временем сполна заплатят за действия своего руководства, предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
Так он прокомментировал недавние слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, призвавшего страны Запада научиться извлекать выгоду из эскалации отношений с Россией и, например, конфисковать все 300 миллиардов евро российских активов. Также Сикорский заявил, что на Западе "забыли" о том, что Россию можно победить.
"Готов повторить для главы польского МИДа, страдающего фразерством и плохо знающего историю: да, Россия переживала сложные времена, но победить ее невозможно ни на поле боя, ни санкциями, ни запугиванием и подкупом граждан", - сказал Патрушев сайту "Аргументы и факты".
«
"А что касается ареста и использования активов – это грубейшее нарушение международного права, подрывающее мировую финансовую систему. И это откровенное воровство не останется безнаказанным. Придет время, и страны, покусившиеся на российские материальные ценности, сполна заплатят за такие действия своего руководства", - добавил Патрушев.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.