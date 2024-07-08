Рейтинг@Mail.ru
Патрушев прокомментировал призыв Польши конфисковать российские активы - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/patrushev-1958264054.html
Патрушев прокомментировал призыв Польши конфисковать российские активы
Патрушев прокомментировал призыв Польши конфисковать российские активы - РИА Новости, 08.07.2024
Патрушев прокомментировал призыв Польши конфисковать российские активы
Страны, пошедшие на арест российских активов, со временем сполна заплатят за действия своего руководства, предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:45
2024-07-08T15:45
россия
украина
европа
николай патрушев
радослав сикорский
сергей лавров
евросоюз
мид польши
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_0:6:3317:1872_1920x0_80_0_0_7bc6ea02453d3f3ab26e0e8ba6e78e5f.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Страны, пошедшие на арест российских активов, со временем сполна заплатят за действия своего руководства, предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Так он прокомментировал недавние слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, призвавшего страны Запада научиться извлекать выгоду из эскалации отношений с Россией и, например, конфисковать все 300 миллиардов евро российских активов. Также Сикорский заявил, что на Западе "забыли" о том, что Россию можно победить. "Готов повторить для главы польского МИДа, страдающего фразерством и плохо знающего историю: да, Россия переживала сложные времена, но победить ее невозможно ни на поле боя, ни санкциями, ни запугиванием и подкупом граждан", - сказал Патрушев сайту "Аргументы и факты". "А что касается ареста и использования активов – это грубейшее нарушение международного права, подрывающее мировую финансовую систему. И это откровенное воровство не останется безнаказанным. Придет время, и страны, покусившиеся на российские материальные ценности, сполна заплатят за такие действия своего руководства", - добавил Патрушев. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20231108/aktivy-1908113602.html
https://ria.ru/20240629/plan-1956383758.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_d0cddc134f087824936f4c8aae377e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, николай патрушев, радослав сикорский, сергей лавров, евросоюз, мид польши, g7
Россия, Украина, Европа, Николай Патрушев, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, Евросоюз, МИД Польши, G7
Патрушев прокомментировал призыв Польши конфисковать российские активы

Патрушев: страны, покусившиеся на российские активы, заплатят за свои действия

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Страны, пошедшие на арест российских активов, со временем сполна заплатят за действия своего руководства, предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
Так он прокомментировал недавние слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, призвавшего страны Запада научиться извлекать выгоду из эскалации отношений с Россией и, например, конфисковать все 300 миллиардов евро российских активов. Также Сикорский заявил, что на Западе "забыли" о том, что Россию можно победить.
Кремлевская набережная и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
В Кремле прокомментировали идеи о конфискации российских активов на Западе
8 ноября 2023, 12:05
"Готов повторить для главы польского МИДа, страдающего фразерством и плохо знающего историю: да, Россия переживала сложные времена, но победить ее невозможно ни на поле боя, ни санкциями, ни запугиванием и подкупом граждан", - сказал Патрушев сайту "Аргументы и факты".
«
"А что касается ареста и использования активов – это грубейшее нарушение международного права, подрывающее мировую финансовую систему. И это откровенное воровство не останется безнаказанным. Придет время, и страны, покусившиеся на российские материальные ценности, сполна заплатят за такие действия своего руководства", - добавил Патрушев.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
"Игра на эскалацию". В Польше озвучили дерзкий план по России
29 июня, 22:46
 
РоссияУкраинаЕвропаНиколай ПатрушевРадослав СикорскийСергей ЛавровЕвросоюзМИД ПольшиG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала